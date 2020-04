Trump dice conocer bien estado de salud de Kim Jong Un

El presidente estadounidense, Donald Trump, pareció confirmar este lunes (27.04.2020) que el líder norcoreano, Kim Jong Un, está vivo, al asegurar que conoce su estado de salud, al tiempo que le deseó "buena suerte", en medio de especulaciones sobre su situación.

"Yo espero que esté bien", dijo Trump en una conferencia de prensa en los jardines de la Casa Blanca. "Tengo una muy buena idea (de cómo está la salud del líder norcoreano), pero no puedo hablar de eso ahora. Solo le deseo bien", dijo Trump al ser preguntado al respecto.

El presidente estadounidense precisó que los medios "probablemente sabrán en un futuro no muy lejano" sobre Kim. Las noticias sobre el estado de salud del líder norcoreano se han multiplicado tras su ausencia de las celebraciones por el nacimiento de su abuelo, fundador del régimen, el 15 de abril. Minimizando los rumores, el consejero especial de seguridad nacional del presidente surcoreano, Moon Jae-in, aseguró que Kim está "vivo y bien". usa

En los últimos días se ha especulado mucho sobre el estado de salud del líder norcoreano.

Fronteras cerradas

El presidente de EE. UU., también insistió este en que mantendrá las fronteras de su país cerradas a Europa hasta que mejore la situación en el Viejo Continente y calificó de "trágico" el impacto de la enfermedad del COVID-19 en España e Italia.

"Estamos analizando eso y depende del tiempo que le tome a Europa sanar, Italia está empezando a volver en sí. Me alegra mucho ver eso con mi amigo, el primer ministro", manifestó el líder estadounidense en referencia al primer ministro de Italia, Giuseppe Conte.

"Es trágico lo que sucedió en Italia, en España, en Francia y en Alemania, honestamente. En todos los países allí, es tráfico, pero muy pronto veremos lo que sucede en Europa y, por cierto, queremos hacerlo (levantar el veto) y ellos también quieren hacerlo, lo desean mucho", añadió.

El cierre de fronteras con Europa empezó el pasado 14 de marzo por un periodo inicial de 30 días que ya ha sido renovado y puede prolongarse según Trump considere oportuno.

El coronavirus registra en Estados Unidos más de 55.000 fallecidos.

Resarcir daños

Por otro lado, Donald Trump, sugirió que podría exigir a China que pague miles de millones de dólares por los daños causados por la pandemia del coronavirus, originada en la ciudad de Wuhan.

"No estamos contentos con China", dijo Trump desde la Casa Blanca. "No estamos contentos con toda la situación porque creemos que podrían haberla detenido desde su origen". "Podría haberse detenido con rapidez y no se habría propagado por todo el mundo", agregó.

"Hay muchas maneras en las que puedes hacerlos responsables", afirmó Trump. "Como sabrán, estamos llevando a cabo investigaciones muy serias". Durante un encuentro con periodistas, a Trump se le habló de un editorial reciente de un diario alemán en el que se exige que China pague 165.000 millones de dólares por los daños causados por el coronavirus a la economía.

Respecto a si Estados Unidos considera hacer algo similar, el presidente dijo "poder hacer algo mucho más sencillo que eso". "Nosotros hablamos de mucho más dinero del que habla Alemania", espetó. "Aún no hemos determinado el monto final", dijo. "Es muy sustancial".

"Es un daño a todo el mundo", consideró. "Este es un daño a Estados Unidos, pero también es un daño al mundo". Estados Unidos registra más de 55.000 muertes por coronavirus, y la pandemia ha golpeado con fuerza la economía del país, dejando decenas de millones de desempleados.

mg (afp, efe, Reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |