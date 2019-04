Trump demanda a Comité del Congreso por pedir sus registros financieros

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y su empresa demandaron este lunes (22.04.2019) al líder del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara Baja, el demócrata Elijah Cummings, en un intento por bloquear una citación judicial para obtener los registros financieros del gobernante, informaron medios locales.

La demanda, interpuesta en el tribunal para el Distrito de Columbia, menciona además a Peter Kenny, el principal abogado investigador del mencionado comité, indicó la cadena Fox News. El recurso busca que Cummings no obtenga los registros financieros de manos de Mazars USA, una firma de contabilidad usada por el presidente y sus empresas, agregó el diario The Washington Post.

Trump consideró que los demócratas en la Cámara Baja –liderada por Nancy Pelosi– "en vez de trabajar con el presidente en pasar una legislación bipartidista que beneficiaría a los estadounidenses", están "particularmente obsesionados con hallar algo que ellos puedan usar para dañar políticamente al presidente".

Propuesta de ley del senador Brad Hoylman

El pasado 8 de abril se supo que los demócratas en Nueva York podrían lograr que finalmente se conozca la declaración de impuestos de Trump mediante una propuesta de ley del senador Brad Hoylman.

La propuesta afectaría, sin embargo, solo a lo relacionado con Nueva York, estado natal de Trump, donde tiene su residencia privada y la base de operaciones de sus negocios inmobiliarios, y autorizaría a la agencia fiscal a entregar dicha información si la solicita el Congreso.

De acuerdo con la propuesta de ley, los presidentes de los comités de Finanzas del Senado, de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y el comité conjunto de asuntos contributivos podrían requerir esta información a Nueva York, de aprobarse finalmente la medida, "para propósitos específicos y legítimos del proceso legislativo".

Juicio político

Por otra parte, Trump dijo que el Congreso no puede someterlo a un juicio político por los hallazgos del informe Mueller sobre la intromisión electoral de Rusia y los presuntos intentos del mandatario de obstaculizar la investigación. "Solo los delitos graves y las infracciones menores pueden llevar a un juicio político. No cometí ningún delito (ni colusión, ni obstrucción), por lo que no se puede realizar un impeachment" para destituirme, afirmó Trump en su cuenta de la red Twitter.

"¡Fueron los demócratas los que cometieron los crímenes, no su presidente republicano! ¡Finalmente se está dando vuelta la tortilla de la Caza de Brujas!", añadió con euforia.

Al ser preguntado por reporteros sobre si le preocupaba la posibilidad de un juicio político, en el marco de un evento oficial por la Pascua en la Casa Blanca, Trump respondió: "Ni siquiera un poquito".

El informe Mueller

Un documento de 400 páginas que resume los hallazgos de la investigación de 22 meses del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, divulgado el jueves, absolvió a Trump de haber coludido con funcionarios de Moscú en su campaña hacia la presidencia en 2016, pero dejó abierta la duda sobre si había obstruido la justicia.

El reporte confirmó que agentes rusos intentaron interferir en las elecciones para ayudar a Trump a ganarle a la candidata demócrata Hillary Clinton, incluso hackeando cuentas de correo electrónico.

FEW (EFE, AFP)

