Trump deja el hospital y vuelve a la Casa Blanca entre críticas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este lunes (05.10.2020) del hospital militar en el que estaba ingresado desde hace tres días para tratarse del COVID-19, pese a que sus médicos han advertido de que "no está fuera de peligro".

Trump salió a pie del hospital para montarse en el vehículo que lo llevó al helicóptero presidencial Marine One, el cual lo trasladó de vuelta a la Casa Blanca.

Al escenificar un regreso triunfal a su residencia, el mandatario de 74 años animó a la gente a salir y a no temerle al coronavirus, enfermedad que en Estados Unidos se ha cobrado ya más de 210.000 vidas, más que en ningún otro país en el mundo.

"Sé que hay un peligro, hay un riesgo, pero eso está bien. Ahora estoy mejor, quizás soy inmune, no lo sé. Pero no dejen (que el virus) domine sus vidas, salgan, tengan cuidado", dijo Trump en un vídeo grabado justo al llegar a la Casa Blanca y compartido en Twitter.

Sin máscara y con música heroica

Trump, de hecho, difundió dos vídeos en su red social favorita, el primero de imágenes de su llegada en helicóptero con música heroica de fondo y el segundo de un breve discurso grabado minutos después del aterrizaje.

"He aprendido muchas cosas sobre el coronavirus y una cosa que se del cierto es: no dejen que les domine, no le tengan miedo, lo vencerán, tenemos los mejores equipos médicos, los mejores medicamentos, y lo derrotarán", aseguró el presidente.

El candidato republicano a la reelección se quitó la máscara y levantó el pulgar a su llegada a la Casa Blanca.

El mandatario regresó en helicóptero desde el hospital militar Walter Reed, en las afueras de Washington, poco después de anunciar en Twitter su intención de reanudar "pronto" su campaña para un segundo mandato.

Unos minutos antes, de tapaboca y traje y corbata, el mandatario había abandonado el centro médico abordo de un vehículo negro y luego en el Marine One en medio de los gritos de "¡Cuatro años más!, ¡Cuatro años más!" de sus seguidores apostados en la entrada.

"¡Volveremos pronto a la campaña!", había tuiteado poco antes Trump. "Las noticias falsas solo muestran las encuestas falsas", dijo.

Por su parte, el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, arremetió contra Trump por afirmar que no hay que tenerle "miedo" al coronavirus. "Vi un tuit que hizo, me mostraron, dijo 'No dejen que el COVID controle su vida'", declaró Biden a la estación de noticias Local 10 de Florida, mientras hacía campaña en ese estado considerado clave para ganar los comicios del 3 de noviembre.

"Que le diga eso a las 205.000 familias que perdieron a alguien", afirmó, en alusión a los muertos por el coronavirus en el país, el más afectado del mundo en términos absolutos por la pandemia, aunque Trump minimiza la gravedad de la enfermedad.

En la recta final de una tensa carrera por la Casa Blanca el mandatario republicano aparece rezagado en las encuestas nacionales por más de ocho puntos porcentuales frente a su rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, según el promedio de las plataformas RealClearPolitics y FiveThirtyEight.

Trump fue hospitalizado el viernes horas después de dar positivo en la prueba de coronavirus. El lunes anunció que sería dado de alta a las 18H30 (23:30 CET) para continuar su tratamiento en la Casa Blanca.

Última actualización a las 03:24 CET.

jc (efe, afp, ap)