Trump dará el discurso sobre el estado de la unión el 29 de enero

La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, invitó este jueves (03.02.2019) al presidente Donald Trump a dar el próximo 29 de enero su discurso anual sobre el Estado de la Unión. Pelosi envió una carta al gobernante estadounidense horas después de haber alcanzado 220 votos para convertirse en la nueva presidenta de la Cámara Baja, cargo que ya había ejercido entre 2007 y 2011.

La líder demócrata señaló que la Constitución establece que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial son brazos del Gobierno que deben revisarse y equilibrarse uno a otro y además demanda que el presidente "de vez en cuando dé al Congreso información sobre el Estado de la Unión".

Negociaciones con China el 7 y 8 de enero

No será la primera cita importante de este mes del gobierno estadounidense. Una delegación suya viajará a Chila el lunes y el martes de la semana que viene para las primeras conversaciones cara a cara desde que el presidente Trump y su homólogo chino Xi Jinping acordaran dar marcha atrás a la guerra comercial iniciada con el creciente establecimiento de aranceles.

El equipo estadounidense estará liderado por el representante adjunto de Comercial , Jeffrey Gerrish, y discutirá la "implementación del importante consenso" alcanzado por Trump y el presidente chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20 en Argentina el año pasado, anunció el viernes el Ministerio de Comercio chino.

Washington y Pekín han establecido aranceles en bienes por valor de más de 300.000 millones en el comercio bilateral, abocándolos en un conflicto comercial que ha afectado a las ganancias y ha contribuido a la caída del mercado de valores. El 1 de diciembre, ambos mandatarios acordaron en Buenos Aires suspender los aranceles durante 90 días.

Presupuesto para terminar con el cierre de gobierno

La Cámara de representantes aprobó también una ley de presupuesto que terminaría con el cierre parcial de gobierno que vive el país desde el pasado 22 de diciembre. Sin embargo, la medida tiene pocas probabilidades de superar el veto presidencial, ya que Trump advirtió que no firmaría una ley que no contemple los fondos que pide para la construcción del muro fronterizo con México, cosa que la presente ley no hace. El presidente del Senado, con mayoría conservadora, advirtió también que no tomaría en consideración una propuesta que no cumpliera el requisito impuesto por el presidente.

La legislación aprobada en la Cámara terminaría con el cierre parcial de gobierno en varias agencias federales y en el Departamento de Seguridad Nacional hasta el 8 de febrero y garantizaría los fondos para el Departamento de Estado, de Comercio, de Agricultura, de Trabajo y del Tesoro, entre otras agencias, hasta el 30 de setiembre, fin del año fiscal en curso. El viernes Pelosi se volverá a reunir con Trump para negociar su apoyo a la medida.

lgc (efe/afp/reuters)

