Trump culpa a los demócratas de su precipitado regreso de Hanói

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado este domingo que la decisión de los demócratas de entrevistar en audiencias a puertas abiertas a su exabogado personal, Michael Cohen, el mismo día de su reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un, podría haber ayudado a que la cumbre, celebrada en Hanói, acabara sin acuerdo.

"Para que los demócratas entrevisten en audiencias abiertas a un mentiroso y estafador convicto al mismo tiempo que la importante cumbre con Corea del Norte tal vez sea un nuevo mínimo en la política estadounidense y puede haber contribuido a la 'marcha", ha señalado el mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter. "Nunca se ha hecho cuando un presidente estaba en el extranjero. ¡Vergüenza!", ha añadido Trump.

Su consejero en Seguridad Nacional, John Bolton, por su parte, dijo en una entrevista a la cadena estadounidense CBS que la cumbre no fue "un fracaso". "Lo considero un éxito que promueve y protege los intereses nacionales de Estados Unidos", dijo, añadiendo que trump "no está desesperado por un acuerdo ni con Corea del Norte ni con nadie, pero sí por el interés nacional estadounidense". Para Bolton, el problema era que Corea del Norte no "estaba preparada para aceptar" el gran acuerdo que Trump proponía: la desnuclearización completa.

Kim Jong-un vuelve sin detenerse en Pekín

El tren acorazado que transporta al líder norcoreano, Kim Jong-un, de regreso de su cumbre en Hanói pasó hoy por las cercanías de Pekín y prosiguió su rumbo hacia Corea del Norte sin detenerse, lo que parece descartar un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping. El tren de Kim partió de la localidad vietnamita de Dong Dang el sábado, dos días después de la conclusión de su cumbre con el presidente estadounidense.

También se había rumoreado acerca de la posibilidad de que ese tren se detuviera en Cantón (sur de China) a la ida o a la vuelta de Vietnam, situación que tampoco no se ha producido. Kim tardó más de 60 horas en viajar por ferrocarril de Pionyang a Vietnam en su viaje de ida. Se espera que su tren alcance en las próximas horas la localidad de Dandong (provincia china de Liaoning), fronteriza con Corea del Norte, y atraviese la frontera para proseguir hasta Pionyang.

lgc (efe/ap)

