Trump “atropella” a May en Londres

La reina nunca cuenta lo que piensa de sus invitados. Es una pena, porque nos hubiera gustado saber lo que piensa de Donald Trump, invitado especial al Palacio de Buckingham. Este fue el 12º presidente estadounidense con quien se reunió Isabel II y el tercero invitado a un banquete con la reina. Su majestad, como muchos británicos, puede haberse preguntado por qué justo a este rufián político se le concedió este honor. Una respuesta es difícil, porque su visita le servía poco a este país desgarrado por el drama del "brexit”.

Donald Trump expresa su favoritismo por Boris Johnson como nuevo primer ministro y recomienda que su amigo, el nacionalista Nigel Farrage, sea involucrado en las negociaciones del "brexit” con la UE. Aparte del hecho de que estas negociaciones no existen, la acción es una afrenta para la aún primera ministra Theresa May, la más débil entre los débiles, y quien residirá en Downing Street como máximo hasta finales de julio. Trump está a favor de un "brexit duro" y una Unión Europea debilitada. Ambas son posturas que la aún primera ministra rechaza.

Hasta ahora, todos los presidentes de Estados Unidos que han visitado a la Reina o se han reunido con ella en la Casa Blanca se han pronunciado a favor de una integración europea fuerte y exitosa. En su discurso, Isabel II le recordó a Trump que se necesitan instituciones internacionales para preservar la paz. La primera ministra May le entregó a Trump una copia de la Carta Transatlántica redactada por el primer ministro Churchill. Es probable que Trump no haya entendido lo que los británicos le quisieron decir, porque estaba cegado por la pompa de la corte británica. El ególatra estaba fascinado como niño en chocolatería y solo atinó a tartamudear en su rueda de prensa lo fantástico que era todo.

No habrá ventajas para el amigo especial

Cuando surgió la idea de una visita de Estado del estridente presidente, Londres esperaba apoyo a través de un acuerdo comercial poco después del "brexit”. Pero el "brexit” no ha tenido lugar, y el acuerdo comercial es solo una promesa vaga. Tras la charla con Theresa May, Trump dejó en claro que con él no hay nada gratis. Él quiere, por ejemplo, incluir la agricultura y los servicios de salud en un posible "acuerdo", que solo aceptará si los británicos proscriben a la compañía china Huawei. Además, Londres tendría que abandonar el Acuerdo Nuclear con Irán. Solo si los británicos cumplen estas condiciones, Trump negociará.

Bernd Riegert, de DW

Los promotores del "brexit” no habían pensado eso. Es ahora cuando se dan cuenta que Trump usará el comercio como un instrumento de presión contra el dividido Reino del "brexit”. Trump puede imponer aranceles a las importaciones británicas, así como lo ha hecho contra China y la UE. Trump, el lobo de los negocios, huele la debilidad de los británicos, y la aprovechará.

Las perspectivas de comercio entre EE. UU. y un Reino Unido supuestamente liberado de las cadenas de la UE, han sido y son exageradas por los promotores del "brexit” y Trump. El propio Trump las llama "fenomenales". El volumen de comercio con EE.UU. ya es grande. El crecimiento es posible sólo en ciertos sectores. Pero la realidad es que el volumen de comercio de los británicos con los europeos es tres veces mayor.

Por lo tanto, un acuerdo comercial con la UE es mucho más importante que uno con Estados Unidos. Las exigencias de Trump son imposibles de cumplir para los británicos, si es que quieren seguir negociando con la Unión Europea. Este es un nuevo callejón sin salida al que pronto llegará el próximo gobierno británico. Por qué se le concedió a este presidente el honor del banquete real es un misterio. La reina se sorprende y calla. Pero ella misma también recibió al dictador rumano Nicolae Ceausescu, y al déspota de Simbawe Robert Mugabe en un banquete estatal. Así que tiene experiencia con invitados especiales.

Trump es también especial porque se niega a aceptar la realidad. Afirmó que solo hubo pequeñas protestas en su contra, mientras en las calles miles lo alabaron. Eso es falso. Fue exactamente lo contrario.

(jov)

Donald Trump en Londres: pompa y protestas Aterrizaje en Stansted El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, descienden del Air Force One tras llegar al aeropuerto de Stansted, en Londres. El mandatario tiene previsto permanecer tres días en Reino Unido antes de viajar a Irlanda y Francia, como parte de las conmemoraciones por el 75 aniversario del Día D.

Donald Trump en Londres: pompa y protestas Ataque a Khan Poco antes de aterrizar, Trump usó Twitter para dar una ácida respuesta al alcalde de Londres, Sadiq Khan. En una columna para The Observer , Khan escribió este fin de semana: "No es británico extender la alfrombra roja para Trump". El presidente de Estados Unidos calificó a Khan de "perdedor", agregando que el alcalde ha sido "burdamente desagradable con un presidente visitante".

Donald Trump en Londres: pompa y protestas Protestas contra la visita Amnistía Internacional colgó una pancarta que dice "Resistir a Trump" desde el puente de Vauxhall tras la llegada de Trump a Londres. Se espera que las manifestaciones contra la presencia del mandatario estadounidense tengan amplia convocatoria, como ocurrió también en 2018.

Donald Trump en Londres: pompa y protestas Bienvenida real El príncipe Carlos saluda a Trump en el Palacio de Buckingham, en Londres. Ambos estuvieron buena parte del lunes juntos, ya sea pasando revista a la guardia de honor, tomando té o participando en el banquete ofrecido por la reina.

Donald Trump en Londres: pompa y protestas No lo inviten a cenar Una manifestante sostiene una pancarta donde llama a la reina a no recibir a un "sexista, racista y acosador". Shakira Rahman, de 11 años, se unió a una numerosa muchedumbre que protestó fuera del Palacio de Buckingham.

Donald Trump en Londres: pompa y protestas Compañía de la reina Donald y Melania Trump se encuentran con la reina Isabel II durante la ceremonia de bienvenida realizada en el Palacio de Buckingham. No se ha confirmado si Melania Trump intentó que su sombrero fuera similar al de la reina.

Donald Trump en Londres: pompa y protestas Cañones ardientes La Honorable Compañía de Artillería dispara 103 salvas en la Torre de Londres, frente al Puente de la Torre. De ellos, 41 cañonazos fueron en honor a la visita de Estado de Trump, otros 41 por el 66 aniversario de la coronación de la reina Isabel II y otros 21 por la ciudad de Londres.

Donald Trump en Londres: pompa y protestas Ardiente discusión Dos personas discuten con vehemencia sobre la visita de Trump a Reino Unido. Ella usa un gorro similar al que se ha hecho famoso en Estados Unidos con el lema "Make America Great Again", en respaldo al presidente Donald Trump, mientras que el otro parece menos entusiasmado con la llegada del mandatario estadounidense y de la recepción real que recibió.



