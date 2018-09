Trump anunciará nuevos aranceles a los productos chinos

El presidente estadounidense, Donald Trump, hará realidad su amenaza e impondrá en los próximos días aranceles especiales a productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares, informaron este sábado (15.09.2018) los periódicos 'The Wall Street Journal' y 'The New York Times'. Aunque la Casas Blanca ha rehusado confirmar la noticia, sí lo ha hecho a Reuters un alto cargo de la administración.

Las nuevas tasas a la importación podrían incluir productos tecnológicos y electrónicos, placas de circuitos y bienes de consumo, tales como marisco, muebles, neumáticos, productos químicos, plásticos, bicicletas y asientos de bebé para coches, aunque la lista fue ya planteada en julio y no se sabe si se incluirán cambios.

Según el 'Wall Street Journal', que cita fuentes cercanas al Gobierno, el anuncio se hará el lunes o el martes. Estados Unidos y China se encuentran en medio de una guerra comercial en la que se han impuesto aranceles mutuamente a bienes por un valor de 50.000 millones de dólares.

Trump amenazó recientemente con que en una próxima instancia ampliaría estos impuestos a bienes por un valor de 200.000 millones de dólares. Ambos sumados afectarían prácticamente a la mitad de las importaciones chinas anuales a Estados Unidos. El Gobierno chino, por su parte, advirtió que respondería a estos aranceles con medidas similares como represalia.

Hace casi una semana el presidente estadounidense subió la presión sobre China y amenazó con un tercer paso: aranceles a bienes por un valor de 267.000 millones de dólares. En ese caso, todas las importaciones chinas a Estados Unidos estarían gravadas con estos aranceles. De acuerdo con los medios, en principio Trump sólo tiene previsto implementar la segunda medida anunciada.

La semana pasada, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, le propuso a China mantener nuevas negociaciones comerciales, pero Trump aseguró luego que su país no está bajo ningún tipo de presión para alcanzar un acuerdo con China. Por su parte, la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió esta semana de las consecuencias que podría tener una guerra comercial mundial en los países en desarrollo, en particular en aquellos como Argentina o Turquía que ya enfrentan problemas económicos.

LGC (dpa/Reuters)

