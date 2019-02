Trump anuncia una supuesta derrota "al 100%" del Califato de Estado Islámico

Donald Trump había advertido que haría importantes anuncios en torno a Estado Islámico. El presidente estadounidense ha retomado su costumbre de hacer sus anuncios a través de Twitter y, con dos mensajes en la red social, ha dicho este sábado (16.02.2019) que "el Califato está a punto de caer". "¡Nos estamos retirando después de una victoria al 100% frente al Califato!", ha insistido.

Sin embargo, Trump ha advertido a "Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros aliados europeos" que se hagan cargo de los más de 800 prisioneros de Estado Islámico capturados en Siria y meterlos en la cárcel. "La alternativa no es buena, ya que si no, nos veremos obligados a liberarlos", ha dicho Trump. Y ha insistido: "Estados Unidos no quiere ver cómo esos milicianos del Isis impregnan Europa, que es donde se supone que irán. Hacemos mucho y gastamos mucho: es hora de que otros se levanten y hagan el trabajo que son capaces de hacer".

Ayer mismo, el general estadounidense Joseph Votel, jefe del Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y encargado de las desplegadas en Medio Oriente, se quejó de la precipitada retirada estadounidense de Siria. Según él, los yihadistas de Estado Islámico todavía cuentan con capacidad para recomponerse.

lgc (reuters/efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |