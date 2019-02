Trump anuncia que su segunda reunión con Kim Jong-un será en Hanói

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes (09.02.2019) que su segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, prevista para el 27 y 28 de febrero, se celebrará concretamente en la ciudad vietnamita de Hanói y señaló que espera "promover la causa de la paz".

"Mis representantes acaban de dejar Corea del Norte después de una reunión muy productiva y acordaron la hora y fecha para la segunda cumbre con Kim Jong-un. Se llevará a cabo en Hanoi, Vietnam, el 27 y 28 de febrero”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

¡Espero con muchas ganas ver al presidente Kim y promover la causa de la paz!", agregó

Trump halaga a Kim y Corea del Norte

En otro tuit, el mandatario estadounidense halagó al líder norcoreano: "Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Jong-un, se convertirá en una gran potencia económica".

"Puede (Kim) que sorprenda a algunos, pero no me sorprenderá a mí porque he llegado a conocerlo y entender completamente lo capaz que es”, continuó Trump.

"Corea del Norte se convertirá en un tipo diferente de cohete diferente, ¡uno económico!”, sentenció.

Vietnam: buenas relaciones tanto con Washington como con Pyongyang

Trump ya había informado la fecha de su reunión con el líder norcoreano durante su discurso del Estado de la Unión el pasado miércoles y afirmado que sería en Vietnam, pero hasta ahora se desconocía la ciudad en la que se celebraría.

El presidente de Estados Unidos lleva tiempo buscando un segundo encuentro a pesar de la falta de avances concretos a la hora de persuadir a Corea del Norte para que se deshaga de su programa de armas nucleares.

Vietnam, un país de gobierno comunista que tiene buenas relaciones tanto con Washington como con Pyongyang, había sido señalado en reiteradas ocasiones como el lugar posible para celebrar la reunión.

Enviados especiales se reunirán antes de cumbre Trump-Kim

El enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, se reunió con su homólogo norcoreano, Kim Hyok Chol, esta semana en Pyongyang y "discutieron cómo avanzar en los compromisos de la cumbre de Singapur para la completa desnuclearización, transformar las relaciones bilaterales y lograr una paz duradera en la península de Corea".

Por su parte, Trump calificó la reunión entre Biegun y Kim Hyok Chol como "muy productiva". Estados Unidos además anunció este viernes que Biegun volverá a reunirse con Kim Hyok Chol antes de la reunión de Trump y Kim Jong-un.

El Gobierno de Estados Unidos dijo el jueves que la elección de Vietnam como sede de la segunda cumbre muestra la posibilidad de dejar atrás el conflicto y mejorar las relaciones.

rrr (ep/afp/efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |