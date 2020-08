Trump anuncia que prohibirá TikTok en EE.UU.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes (31.07.2020) que prohibirá a la red social TikTok en Estados Unidos, luego que las autoridades del país se mostraran preocupadas de que esa plataforma fuera utilizada por la inteligencia de China.

En declaraciones a los periodistas en el avión presidencial Air Force One, Trump dijo: "En lo que respecta a TikTok, lo vamos a prohibir en Estados Unidos."

Según medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos Donald Trump ambién se prepara a ordenar que la aplicación TikTok sea separada de su empresa matriz china por motivos de seguridad nacional.

El diario The Wall Street Journal y la agencia Bloomberg informaron que Trump dispuso la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok por parte de ByteDance, con sede en China, al estimar que el servicio podía ser usado por la inteligencia china.

Otros informes, incluido uno de Fox News, dijeron que Microsoft estaba en conversaciones para adquirir TikTok, cuyo valor podría alcanzar varias decenas de miles de millones de dólares. Ni TikTok ni Microsoft emitieron comentarios en lo inmediato.

TikTok, una aplicación de videos muy popular entre los jóvenes, tiene alrededor de mil millones de usuarios en todo el mundo. "Estamos mirando a TikTok. Podríamos estar prohibiendo a TikTok. Podríamos estar haciendo otras cosas", dijo Trump a periodistas recientemente.

"Hay un par de opciones, pero están sucediendo muchas cosas". Funcionarios y legisladores estadounidenses expresaron en las últimas semanas su preocupación por la posibilidad de que TikTok sea utilizado por China con fines de espionaje, pero la compañía ha negado cualquier vínculo con el gobierno de Pekín.

TikTok prometió transparencia

Consultada por la AFP, TikTok se negó a efectuar comentarios sobre los informes de prensa. "Confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok. Cientos de millones de personas vienen a TikTok para entretenerse y conectarse, incluida nuestra comunidad de creadores y artistas", se limitó a señalar.

TikTok prometió esta semana un alto nivel de transparencia, lo que incluye permitir revisiones de sus algoritmos, para asegurar a los usuarios y reguladores de que no es utilizada con otros fines que el entretenimiento.

"No somos políticos, no aceptamos publicidad política y no tenemos una agenda política; nuestro único objetivo es seguir siendo una plataforma dinámica para que todos la disfruten", dijo el CEO de TikTok, Kevin Mayer, en una publicación esta semana.

La popularidad de TikTok aumentó después de que ByteDance adquirió la aplicación estadounidense Musical.ly en 2017 y la fusionó con su propio servicio de video.

James Lewis, jefe del programa de política tecnológica del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que cree que el riesgo de seguridad de usar TikTok es "cercano a cero", pero que ByteDance podría ser presionada por Pekín.

"Hacer que se deshagan de ella tiene sentido", señaló. "Podrían comenzar a censurar cosas".

