Trump amenaza con no firmar el acuerdo presupuestario si no hay fondos para el muro

"El presidente dijo que no firmará esta propuesta", informó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, a los periodistas, tras reunirse con el mandatario en la Casa Blanca para debatir el acuerdo presupuestario aprobado ayer en la Cámara Alta para impedir el cierre del gobierno. El motivo es que esta no incluye fondos para levantar el muro que Trump quiere construir en la frontera con México. El presidente, de hecho, ya había amenazado hoy con no firmar ninguna ley hasta que hubiera fondos para su proyecto estrella en materia migratoria.

La Casa Blanca confirmó poco después en Twitter que su prioridad es lograr financiación para medidas migratorias en la frontera. "Protegemos a naciones de todo el mundo, pero los demócratas no están dispuestos a proteger nuestra nación. Necesitamos urgentemente financiación para la seguridad fronteriza y eso incluyen el muro", dijo la portavoz presidencial, Sarah Sanders, en un comunicado.

Trump afrontó dos cierres administrativos por falta de fondos: uno en enero, que se alargó durante tres días, y el segundo en febrero, el cual duró apenas unas horas. El tercero comenzará en la medianoche del viernes si no se aprueba el acuerdo presupuestario. Los republicanos, sin embargo, están haciendo un último intento para agregar 5.000 millones de dólares al presupuesto para la construcción del muro fronterizo.

México aceptará a demandantes de asilo, pero no a deportados

El Gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador cedió hoy a las presiones y permitirá a Estados Unidos "devolver" extranjeros a México para que esperen en este país durante el trámite de petición de asilo. "Una vez implementada (la medida), los individuos que lleguen o entren a Estados Unidos desde México ilegalmente o sin la documentación apropiada podrán ser devueltos a México mientras duren sus trámites de inmigración", había anunciado la secretaria de Seguridad Nacional (DHS en inglés) estadounidense, Kirstjen Nielsen, durante una comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara Baja.

Desde Washington, el encargado de negocios de la Embajada de México en Estados Unidos, José Antonio Zabalgoitia, precisó hoy que su país no va a aceptar a deportados por Estados Unidos sino a migrantes que hayan iniciado un proceso de petición de asilo ante las autoridades estadounidenses

lgc (efe/ap)

