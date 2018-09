Trump a Piñera: "Venezuela es un desastre y hay que poner orden"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy (28.09.2018) que Chile ha "llegado lejos" y está "bien dirigido" al recibir en la Casa Blanca a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, y se deshizo en alabanzas a la larga costa del país suramericano. "Chile es realmente algo especial. Si se fijan en lo que han hecho y lo lejos que han llegado, si miran lo bien dirigido que está el país... Es un gran honor recibirle", dijo Trump a Piñera al comienzo de su encuentro en el Despacho Oval. "Es uno de los países más bonitos del mundo. También tiene una de las grandes líneas costeras del mundo. No les falta costa. No les falta océano. Así que es un honor estar con el presidente" chileno, subrayó Trump. Además, el mandatario estadounidense anticipó que quería hablar con "el distinguido presidente" Piñera sobre la situación en Venezuela y aseguró que lo que ocurre en ese país "es un desastre y hay que poner orden y cuidar de su gente".

El presidente chileno le hizo entrega a Trump de una bandera de EE.UU. y en el centro, enmarcada por un recuadro, la bandera chilena. Piñera parece no percatarse de que ni la cantidad de estrellas ni el orden de los colores es el correcto.

Por su parte, Piñera se mostró "muy complacido" de reunirse con Trump y subrayó que "Chile y Estados Unidos son países que piensan similar". "Compartimos lo más importante, que son valores: democracia, derechos humanos, libertad... Y para mí es una gran oportunidad hablar con el presidente Trump sobre asuntos importantes para el mundo, para Estados Unidos y para Chile", agregó Piñera, quien habló en inglés.

"Chile está en la bandera de EE.UU."

A continuación, Trump a Piñera a enseñar a los periodistas una imagen que traía consigo, que mostraba la bandera de Estados Unidos con un rectángulo dibujado en la parte central, que englobaba una estrella con fondo azul, una barra blanca y una barra roja, exactamente igual que el estandarte chileno. "Chile está en la bandera de Estados Unidos. Esta es la bandera estadounidense, y esta es la bandera chilena, justo en el corazón de la bandera de Estados Unidos", explicó Piñera, mientras Trump le escuchaba sonriente.

El presidente chileno llegó a Washington procedente de Nueva York, donde intervino este jueves ante la Asamblea General de la ONU, y se reunió con algunos congresistas estadounidenses antes de dar un discurso en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y visitar después la Casa Blanca.

Actuación dentro del marco del derecho internacional

Piñera defendió ante Donald Trump una actuación en la crisis de Venezuela dentro del "marco del derecho internacional". Ambos mandatarios urgieron a Nicolás Maduro a permitir la entrada de ayuda internacional humanitaria.

"La opción militar no es una opción buena. Uno sabe cómo comienzan las intervenciones militares pero no sabe cómo terminan", había dicho ya el chileno pocas horas antes de reunirse con Trump, durante un discurso ante el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos. "Existe una enorme cantidad de otros mecanismos que debemos utilizar para ayudar al pueblo venezolano", dijo. Los países de la OEA tienen la "responsabilidad conjunta y compartida de no permanecer indiferentes cuando está amenazada de la forma en la que está siendo amenazada la democracia en Venezuela", añadió el mandatario chileno.

MS (efe/dpa/ape)

