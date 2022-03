++ Tropas rusas ceden terreno en Kiev, dice alcalde Klitschko ++

Todas las noticias en Hora Central Europea (CET).

17.49 | Cerca de 100.000 personas "inactivas" en Rusia tras suspensión del trabajo

Cerca de 100.000 personas dejaron de trabajar en Rusia después de que numerosas empresas anunciaran el cese de su actividad en el país por la campaña militar rusa en Ucrania, según fuentes oficiales. El número de personas en estado "inactivo" se sitúa en 95.865, señaló la vicepresidenta del Consejo de la Federación ruso (Senado), Galina Karelova, según la agencia Interfax. A la vez, 36.765 organizaciones, donde trabajan más de 8 millones de personas, modificaron el régimen laboral, dijo. "El mayor número (de personas que dejaron de trabajar temporalmente) se observa en Moscú, Samara, Kaluga y San Petersburgo", señaló la senadora. El viceprimer ministro ruso, Alexandr Novak, dijo hoy que las autoridades "elaboran medidas para conservar las empresas, cuyos dueños extranjeros decidieron cerrarlas". El alcalde Moscú, Serguéi Sobianin, informó la semana pasada que alrededor de 300 empresas extranjeras cesaron sus actividades en Moscú tras la imposición de las sanciones occidentales contra Rusia. (EFE)

17.25 | Las fuerzas rusas obligadas a retroceder en varios puntos cerca de Kiev, según su alcalde

Las fuerzas ucranianas han obligado a las tropas rusas a replegarse en varios frentes de los alrededores de Kiev, afirmó este miércoles el alcalde Vitali Klitschko, que prometió "defender cada edificio" de la ciudad. Según Klitschko, se libran encarnizados combates al norte y el este de la capital ucraniana, en tanto que "la pequeña localidad de Makariv y la casi totalidad de Irpin están ya bajo control de los soldados ucranianos". Una agencia de noticias ucraniana señaló un posible cerco ruso de Irpin, así como de Bucha y Ostome (al oeste). "El objetivo de los agresores es la capital de Ucrania, el corazón de nuestro país", dijo Klitschko, un excampeón mundial peso pesado de boxeo, en una conferencia de prensa en un parque de Kiev, junto al río Dniéper. El edil instó a los soldados rusos a dar media vuelta y volver a sus hogares y prometió que si las tropas rusas entrasen el la capital, cada edificio será un frente de batalla. "Preferimos morir antes que arrodillarnos frente a los rusos o rendirnos a los invasores", declaró. "Estamos determinados a combatir en cada edificio, en cada calle, en cada parte de la ciudad", afirmó. (AFP)

17.04 | La FINA excluye a nadadores rusos y bielorrusos del Mundial de Budapest

La Federación Internacional de Natación (FINA) anunció este miércoles la exclusión de los nadadores rusos y bielorrusos, así como de todos sus funcionarios, para el próximo Mundial que se celebrará en Budapest entre el 18 de junio y el 3 de julio de 2022. A través de un comunicado oficial, el organismo, presidido por el kuwaití Husain Al-Musallam, informó que, a raíz de su decisión, la Federación Rusa de Natación retirará a todos sus atletas acuáticos de todos los eventos organizados por la FINA que tienen que disputarse en 2022. Además, anunció la retirada de la organización de los campeonatos del mundo de 25 metros a la localidad rusa de Kazán que se disputará en un lugar aún indeterminado en las mismas fechas: entre el 17 y el 22 de diciembre. (AFP)

16.54 | El georgiano Khvicha Kvaratskhelia abandona el fútbol ruso

El mejor futbolista de Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, abandonó la liga rusa que hasta ahora disputaba como componente de la plantilla del Rubín Kazan, anunció este miércoles la televisión pública. Kvaratskhelia, de 21 años, jugará a partir de ahora en el Dinamo Batumi, líder y actual campeón de la liga georgiana. La prensa georgiana y rusa había informado los últimos días sobre las grandes presiones a las que se había visto sometido el futbolista en su país por continuar vistiendo la camiseta del Rubín en medio de la guerra en Ucrania. Aunque tenía un contrato por cinco temporadas con el equipo tártaro, la FIFA y la UEFA permiten a los jugadores desligarse de los clubes rusos debido al conflicto. El georgiano, que ha reconocido que su sueño es jugar en el Real Madrid, es pretendido por varios clubes europeos, entre ellos el Nápoles. (EFE)

16.46 | Francia avisa de problemas de aprovisionamiento de diésel en Europa por Rusia

La ministra francesa de la Transición Ecológica, Barbara Pompili, mostró este miércoles su preocupación por los problemas de aprovisionamiento en diésel que pueden darse en Europa ante un eventual freno de las importaciones desde Rusia con la guerra en Ucrania. Pompili, que intervino en la sesión de apertura de la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en París, avisó que la disponibilidad del diésel "va a plantear un real problema" en Europa. "Tendremos que ser solidarios para superar este problema con el diésel", señaló tras haberse referido a la eventualidad de un aumento de las sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. (EFE)

16.33 | Von der Leyen: "Putin se ha convertido en el peor enemigo del pueblo ruso"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró hoy que Vladimir Putin se ha convertido en "el peor enemigo del pueblo ruso", al que está asfixiando económicamente, y lo señaló como responsable de futuras hambrunas que puedan causar el desabastecimiento de cereal por la guerra. Von der Leyen añadió que las sanciones comunitarias contra Moscú, que van desde la congelación de activos y reservas o la expulsión de la gran mayoría de los bancos rusos del sistema de transferencias SWFIT, están ahogando la economía rusa. Los tipos de interés han subido un 20 por ciento y las agencias de calificación de riesgos han colocado el bono ruso en la categoría de basura, agregó la presidenta del Ejecutivo, quien señaló que la Unión Europea ha tomado medidas que persiguen el "fracaso estratégico de Putin". Von der Leyen se refirió también a la seguridad alimentaria y energética, ambas en riesgo por el impacto de la invasión rusa sobre Ucrania, país cuyos agricultores no están pudiendo sembrar la próxima cosecha del llamado "granero de Europa". "Además, Putin está bloqueando cientos de barcos cargados de trigo en el mar Negro. Las consecuencias se sentirán desde Líbano, Egipto y Túnez hasta el centro de África o el lejano Oriente. Llamo a Putin a que deje zarpar a esos barcos. De otro modo, no sólo será responsable de muertes de guerra, sino también por hambrunas. ¡Deja salir a esos barcos!", exclamó. (EFE)

16.29 | Aliados de OTAN darán apoyo a Ucrania ante "amenazas químicas y nucleares"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró hoy que en la cumbre de líderes de la Alianza que se celebra mañana, jueves, espera que los aliados acuerden proporcionar apoyo a Ucrania frente a "amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares". "Mañana espero que los aliados acuerden proporcionar apoyo adicional, incluida asistencia para la ciberseguridad, así como equipamiento para ayudar a Ucrania a protegerse contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares", dijo Stoltenberg en una rueda de prensa previa a la cumbre. Stoltenberg no quiso detallar el tipo de equipamiento que los miembros de la OTAN podrían proporcionar a Kiev para defenderse frente a las armas químicas, pero afirmó que la Alianza está "preocupada por la posibilidad del uso" de estas o las "biológicas". "También vemos no solo la retórica nuclear del lado ruso, sino también estas afirmaciones falsas de que Ucrania, apoyada por aliados de la OTAN, está produciendo y preparándose para el uso de armas químicas. Esta es una acusación absolutamente falsa", aseveró. El secretario general de la OTAN también afirmó que Moscú "debe detener sus alardes nucleares", los cuales calificó de "peligrosos e irresponsables". "Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse", subrayó Stoltenberg, quien puso el acento sobre la necesidad de "hacer todo lo que se pueda" para evitar que el conflicto bélico "escale más allá de Ucrania y se convierta en incluso más mortífero y peligroso de lo que vemos hoy". (EFE)

16.21 | Bielorrusia expulsa a la mayoría de los diplomáticos ucranianos

Bielorrusia, aliada de Rusia, anunció el miércoles la expulsión de la mayoría de los diplomáticos ucranianos de su territorio, acusando a Kiev de acciones "inamistosas" y de "injerencia" en sus asuntos. "Bielorrusia ha decidido reducir el número de diplomáticos ucranianos en su territorio. Esta medida tiene por objeto poner fin a las actividades no diplomáticas de una serie de miembros del personal de las instituciones diplomáticas ucranianas", anunció el portavoz del ministerio de Exteriores, Anatoli Glaz. En concreto, solo permanecerán en Minsk el embajador ucraniano y cuatro diplomáticos. Hasta ahora trabajaban en la embajada más de 20 personas. (AFP)

15.59 | Ucrania denuncia que invasión ha causado pérdidas de 575 millones de dólares

La invasión rusa, iniciada hace un mes, ha causado por el momento pérdidas de al menos 575 millones de dólares a Ucrania, denunció hoy la delegación de este país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ucrania requerirá grandes inversiones para poder restaurar su producción e infraestructuras, indicó este país en un encuentro del Comité de la OMC para Inversiones relacionadas con el Comercio, según señalaron fuentes próximas a las reuniones. La delegación citó recientes estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que predicen una caída del 10 por ciento en el PIB ucraniano y de hasta el 35 por ciento en la producción nacional para 2022. También subrayó que la invasión rusa está dañando el comercio global y pone en peligro los avances hacia la liberalización de éste, por lo que Rusia "debería ser privada" de participar en el sistema comercial multilateral. (EFE)

Selección de noticias: DZC