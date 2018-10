Tribunal peruano ordena la liberación de Keiko Fujimori

La Justicia peruana aceptó los recursos de apelación y ordenó la inmediata liberación de la líder opositora Keiko Fujimori, detenida la semana pasada en el marco de una investigación por lavado de activos.

Tras una audiencia de unas cuatro horas, la Segunda Sala Penal Nacional aceptó el pedido de la defensa de Fujimori, que permanecía desde hace una semana en la Prefectura de Lima, para anular la

detención que finalizaba el sábado.

El juez Octavio Sahuanay, a cargo de la sesión, sostuvo que la medida contra la líder del partido opositor Fuerza Popular (FP) no tiene fundamento porque presenta irregularidades y no existe peligro de fuga.

Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori, sonrió tras escuchar el fallo y abrazó a su abogada, Guiliana Loza, y a su esposo, Mark Vito.

Keiko Fujimori fue detenida dentro de una investigación por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, en la que habría utilizado un millón de dólares recibido de la constructora brasileña Odebrecht.

"Este partido no es una organización criminal. Les solicito tomar una decisión justa. Sobre ustedes recae la posibilidad de poner fin a este atropello", clamó Fujimori durante la audiencia.

La Segunda Sala de Apelaciones también ordenó la liberación de otros cinco miembros de FP involucrados en el caso. Aún quedan detenidas en forma preliminar otras 17 personas cercanas a Fujimori.

