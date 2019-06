Tribunal Europeo de derechos humanos examinará encarcelamientos de jueces en Turquía

La Corte europea pidió el pasado 17 de mayo a las autoridades turcas más datos sobre el caso Altun c. Turquía y otros 545 similares de jueces turcos encarcelados. Y el pasado abril, el TEDH ya falló a favor del fiscal Alparslan Altan, que estuvo en prisión preventiva durante más de dos meses, con los mismos cargos que los 546 jueces.

En marzo de 2018, el Tribunal de Estrasburgo condenó a Turquía por encarcelar a dos periodistas acusados, al igual que los jueces, de pertenecer a la organización del predicador Fetullah Gulen, considerada como terrorista por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan.

Los 546 jueces fueron suspendidos de sus funciones por el Consejo turco de jueces y fiscales, acusados de ser miembros de la organización gulenista. Sus recursos ante el Tribunal Constitucional fueron rechazados y sus procedimiento penales siguen en curso. Los demandantes invocaron ante el Tribunal de Estrasburgo el artículo 5 (derecho a la libertad y a la seguridad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En su comunicación a las partes, el TEDH pregunta a las autoridades turcas si la detención se realizó "según las vías legales" y respetando las garantías procesales de los magistrados. También formulan la cuestión de si la detención se hizo "sobre la base de motivos de sospecha bien fundados". Además, solicitan información sobre si la detención provisional se dictó en un plazo de tiempo razonable.

Entre las quejas de los demandantes figuran que sus demandas fueron examinadas sin una vista pública, que no se les comunicó la opinión del fiscal, y que no han podido impugnar eficazmente su detención al no tener acceso a los documentos de la causa. Tampoco se beneficiaron de la asistencia efectiva de un abogado y denuncian el plazo de tiempo que se tomó el Tribunal Constitucional turco para examinar sus recursos individuales.

Es la primera ocasión en que el TEDH acepta examinar reclamaciones de magistrados ligadas a ese hecho. Tras las respuestas de las partes, la Corte europea decidirá ahora si dicta una sentencia o rechaza la demanda a través de una decisión.

Hasta diciembre de 2017, llegaron al Tribunal de Estrasburgo más de 26.000 demandas relativas a las medidas tomadas por el Gobierno turco tras el intento de golpe de Estado, que no se admitieron a trámite por no haber agotado las instancias judiciales nacionales (efe).

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |