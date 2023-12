Tribunal belga: los repartidores de Deliveroo son empleados

Un tribunal laboral de Bruselas ha dictaminado que los repartidores de la plataforma de entrega de comida Deliveroo son trabajadores asalariados y no autónomos

Según informan el viernes (22.12.2023) el diario Le Soir y la agencia de noticias Belga, un tribunal laboral de Bruselas ha seguido la tesis de los repartidores al establecer que deben ser considerados asalariados de Deliveroo y no colaboradores independientes de la plataforma. Según Belga, esta decisión es contraria a la dictada en primera instancia.

Una treintena de repartidores que colaboran o habían colaborado con Deliveroo llevaron el caso a los tribunales de Bruselas. En diciembre de 2021, una primera decisión dictaminó que los trabajadores eran autónomos, pero ahora se acaba de fallar que son asalariados.

Acuerdo sobre directiva de empleo en plataformas

La sentencia se conoce el mismo día en que los Estados miembros de la Unión Europea no han logrado aprobar el acuerdo sobre la directiva de empleo en plataformas como Uber, que el Parlamento Europeo y la presidencia española del Consejo de la UE, en representación de los países, alcanzaron este mismo mes.

El pasado 13 de diciembre, los dos colegisladores de la Unión Europea (Eurocámara y Consejo de la UE, presidido este semestre por España) alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la propuesta de directiva que pretende mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales como Amazon o Uber. Sin embargo, ese pacto tenía que ser refrendado por el Consejo y el Parlamento antes de que la ley pudiera entrar en vigor.

En la reunión que los embajadores de los Estados miembros ante la UE celebraron hoy, no obstante, la presidencia española constató que el expediente no contaba con la mayoría necesaria para salir adelante. Ante ese escenario, se decidió no someter este viernes el acuerdo a una votación formal en la reunión de los embajadores y transferir el dosier a la presidencia belga, que comienza el 1 de enero, para que "continúe con las negociaciones".

MS (Reuters/efe)