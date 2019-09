Tres periodistas perseguidas, premiadas por Reporteros sin Fronteras

La periodista y bloguera saudí Eman al-Nafjan, fundadora de SaudiWoman.me, recibió uno de los tres Premios a la Libertad de Prensa 2019 otorgados por Reporteros sin Fronteras. La organización no gubernamental reconoció el coraje de al-Nafjan, que no pudo asistir a la ceremonia de entrega de premios la noche del jueves (12.09.2019) en Berlín, galardonándola con el Premio a la Valentía periodística. Ella se destacó haciendo campaña por los derechos de las mujeres en su país, por lo que fue arrestada y, aunque está actualmente en libertad condicional, no se le permite salir de Arabia Saudí, explicó la organización durante la ceremonia de entrega de premios. Como se le considera una "traidora”, corre el riesgo de purgar una pena de hasta 20 años de prisión.

El premio al Periodismo Independiente recayó en Caroline Muscat, que fundó en Malta el sitio web de investigación "The Shift News" tras el asesinato del periodista Daphne Caruana Galizia en 2017. En medio de un paisaje mediático dominado por medios de comunicación controlados por el gobierno, Muscat se ha esforzado para revelar casos de corrupción en los que están implicados dirigentes políticos de la isla. En 2015 el trabajo periodístico de Caroline Muscat recibió el reconocimiento de la Comisión Europea.

El Premio al Impacto periodístico fue para Pham Doan Trang, de Vietnam. Esta periodista y bloguera fundó la revista jurídica en línea Luât Khoa y dirige la redacción de thevietnamese, dos publicaciones que permiten a sus lectores apropiarse de las leyes del país para defender sus derechos y luchar contra la arbitrariedad del Partido en el poder. Doan Trang ha sido varias veces detenida en su país y ha sufrido maltrato policial por su defensa de los derechos civiles y de las minorías. Tampoco ella pudo acudir en persona a recibir el premio.

Invitados de honor presentes, premiados ausentes

Periodistas de doce países habían sido nominados en las tres categorías. Los ganadores fueron decididos por un jurado internacional. Este año, los Premios a la Libertad de Prensa se presentaron por primera vez en Berlín, en el Kammerspiele del Deutches Theater de la capital alemana, con motivo del 25 aniversario de la sección alemana de Reporteros sin Fronteras (RSF). La ceremonia fue dirigida por la periodista y presentadora de televisión Pinar Atalay. El discurso de entrega fue pronunciado por el ex editor en jefe del periódico británico The Guardian, Alan Rusbridger.

El gobernador de la capital, Michael Müller, dio la bienvenida en nombre de la ciudad de Berlín a los aproximadamente 250 invitados, entre los que se contaban por ejemplo la periodista de Der Spiegel Susanne Koelbl; Nidhya Paliakara, periodista de TV5Monde, patrocinador del evento; así como otros ganadores del Premio RSF, como Swati Chaturvedi, Can Dündar y Grigory Pasko, entre otros. "Año a año, ganadores de este premio no pueden acudir a recibirlo porque los dirigentes de sus países lo impiden", señaló Christophe Deloire, Secretario General de RSF. "Estos periodistas deberían ser el orgullo de su país, no obstante, se les priva de la libertad de viajar y, a menudo, de la libertad de expresión. Sin embargo, su compromiso atraviesa las fronteras sin que los dictadores puedan hacer nada para impedirlo", concluyó.

lgc (dpa/rsf)

