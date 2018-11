Tres muertos y tres heridos en nuevo tiroteo en EE.UU.

La semana en imágenes (del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2018)

EE.UU. reestablece sanciones a Irán, "las más duras de la historia"

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, aseguró que Irán no podrá disponer de ingresos de la industria petrolera para invertirlos en "actividades terroristas y hostiles". Por su parte, el presidente Donald Trump tuiteó "Sanctions are coming" (se acercan las sanciones), en referencia a la serie televisiva Game of Thrones.