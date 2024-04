Tres muertos en caída de helicóptero en Ciudad de México

Tres muertos, presuntamente el piloto y dos tripulantes, dejó este domingo (14.04.2024) la caída de un helicóptero de uso privado en la alcaldía Coyoacán, sur de la Ciudad de México, informaron autoridades del Gobierno de la capital mexicana.

La aeronave, un helicóptero Bell 206JR III con matrícula XB-PIP operado por la empresa Helidom, cayó sobre un taller mecánico ubicado en la avenida Del Imán y avenida Aztecas, en el sur de la metrópoli de México.

"Me encuentro en la alcaldía Coyoacán donde una aeronave particular se desplomó. Al momento se confirma que 3 personas perdieron la vida. La población no está en riesgo, ni corren peligro las viviendas aledañas", señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX) de la capital, Pablo Vázquez Camacho en un mensaje en la red social X.

El funcionario previamente había indicado que la aeronave no pertenecía al agrupamiento de vigilancia Cóndores de la citada dependencia y dijo que en el lugar se encontraba personal de la dependencia a su cargo, además del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y policías de tránsito y personal de bomberos.

Antes, el jefe de Gobierno de la capital mexicana, Martí Batres, en un mensaje en la red social X, informó del accidente.

"Se reportó la caída de una aeronave al sur de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital atiende la situación. Los cuerpos de emergencia también van hacia el punto", apuntó.

Abren investigación del accidente

En tanto, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) abrió una investigación luego de la caída del helicóptero y expuso que agentes de la Fiscalía de Investigación Territorial en esa demarcación, de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, así como de la Policía de Investigación estaban trabajando en el lugar de los hechos.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno mexicano, dijo que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) investigan el desplome de la aeronave y revisan los permisos correspondientes de la mismas

Además, personal de la Seneam trabaja ya en la extracción de las grabaciones de audios e imágenes del radar.

La empresa Let´s Fly, la cual operaba el helicóptero que se desplomó sobre un predio en las inmediaciones de la Avenida Imán, en la alcaldía Coyoacán , ofrecía paquetes para sobrevolar la Ciudad de México a partir de los 9 mil 500 pesos hasta los casi 18 mil pesos (entre 550 hasta 1,050 dólares), según informó el diario local Milenio.

jc (efe, afp, Milenio, Foro TV)