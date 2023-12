Tren nocturno de Berlín a París: más que una simple conexión

En el futuro, el "Nightjet” partirá desde la estación central de Berlín rumbo a París

a las 20:18, en el andén 8, los lunes, miércoles y viernes. La llegada prevista es al día siguiente a las 10:25 horas de la mañana en la estación Gare de l'Est. La oferta se ampliará a otros días de la semana a finales de 2024.

Para el ministro de Transportes alemán, Volker Wissing, y su homólogo francés, Clément Beaune, la reactivación de la conexión ferroviaria nocturna entre ambas capitales, interrumpida hace nueve años, es una noticia positiva en tiempos de crisis. No sólo porque el "Nightjet” acerca a alemanes y franceses, sino también como señal para la protección del clima.

Pasaporte de la amistad

Wissing y Beaune ya lanzaron este año otro proyecto franco-alemán. Con motivo del 60º aniversario del Tratado del Elíseo, regalaron decenas de miles de billetes de tren gratis a jóvenes entre 18 y 27 años, el llamado "Pasaporte de la amistad franco-alemana".

El gobierno anterior ya había preparado el renacimiento de los trenes nocturnos, durante la presidencia alemana del Consejo de la UE en 2020. El proyecto "TransEuropExpress 2.0" pretende conectar de la noche a la mañana 13 urbes europeas; además de Viena, Ámsterdam, Zúrich y Barcelona, también Berlín y París.

Desacuerdo por la parada de Estrasburgo

Si los políticos se salen con la suya, habrá pronto una conexión regular de tren de alta velocidad entre Berlín y París, quizá a finales de 2024. Mientras la parte alemana está a favor de una ruta a través de Saarbruecken por razones de velocidad, los franceses quieren que el tren haga escala en Estrasburgo. En Francia la consideran la "capital de Europa”. Aún no se ha concretado nada al respecto.

Dificultades económicas

Según información de la empresa ferroviaria alemana DB, la demanda de billetes es alta. "Las nuevas conexiones de trenes nocturnos se reservan mucho para los periodos vacacionales". Sólo después volverá a haber "suficientes plazas libres”.

Sin embargo, el elevado número de ventas de billetes no puede ocultar el hecho de que el renacimiento de los trenes nocturnos sigue una lógica política y no económica. Los trenes nocturnos no se consideran rentables. Ya en 2016, la gerencia de laDB pidió calcular si se podría salvar, al menos, una parte de la flota de trenes nocturnos. Sin embargo, el resultado fue que no había perspectivas de beneficios- tampoco para el "City Night Line Perseus” entre Berlín y París, que se suspendió en 2014.

La nueva generación de tren Nightjet de ÖBB con literas. Imagen: Andreas Stroh/IMAGO

Austria salva el coche-cama

El hecho de que después de 2016 siguiesen circulando trenes con coche-cama por Alemania y en otros países se debe a los Ferrocarriles Federales de Austria (ÖBB), que adquirieron a DB el negocio deficitario de trenes nocturnos, continuó explotándolos y ahora también participa en el proyecto entre Berlín y París.

A diferencia del Estado alemán, Francia subvencionará la nueva conexión de trenes nocturnos entre las dos metrópolis con unos diez millones de euros al año. El proyecto también cuenta con el apoyo belga, ya que el tren que parte de Berlín se divide en Maguncia y, una parte, pasa por Colonia, Aquisgrán y Lieja hasta Bruselas.

Beneficios para los que compran billetes con antelación

Los subsidios gubernamentales están destinados a ayudar a las empresas ferroviarias y a ofrecer precios competitivos. Si se reserva con suficiente antelación, actualmente se puede conseguir un billete de París a Berlín por 29,90 euros o un coche-cama por 93 euros.

En Francia, 215.000 personas reservaron un tren nocturno en verano de 2023, un 15 por ciento más que en 2022. En Alemania, el ministro Wissing está llevando a cabo tres proyectos de investigación sobre vagones nocturnos modernos y su rentabilidad.

(rmr/ers)