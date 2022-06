Travis Barker habría sido hospitalizado en Los Ángeles por inflamación de páncreas

Travis Barker, baterista del grupo de pop punk Blink-182 y marido de Kourtney Kardashian, fue ingresado en un hospital de Los Ángeles por una inflamación del páncreas, reveló este miércoles (29.06.2022) el diario TMZ.

Las noticias sobre el ingreso hospitalario de Barker comenzaron a circular el martes por la noche, después que el baterista tuiteara el mensaje "God save me" (que Dios me salve), que llamó la atención de sus seguidores, ya que ha tenido problemas de salud en los últimos años.

Su hija Alabama Barker pidió a sus seguidores de Instagram que "enviaran sus oraciones", lo que elevó la preocupación por la gravedad de la supuesta hospitalización.

Sin confirmación pública del motivo del ingreso

La pancreatitis es la inflamación del páncreas, una dolencia que según TMZ pudo estar causada por una colonoscopia, aunque ningún representante ha confirmado públicamente el motivo del ingreso.

Travis Barker llega a los Oscars el domingo 27 de marzo de 2022, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

A pesar de que Barker, de 46 años, ha ocupado titulares por contraer matrimonio en Italia hace un mes con Kourtney Kardashian y participar en el programa televisivo de la popular familia, su fama se remonta a la década de 1990 y 2000.

Los californianos Blink-182, el grupo en el que toca, son un referente del género pop punk que contribuyeron a la popularización de este estilo, sirviendo de inspiración a bandas como Sum 41.

"Enema of the State", el primer álbum en el que Barker participó como baterista oficial de la banda, se convirtió en un éxito de ventas y es considerado en la actualidad un trabajo referente para la historia del pop punk y del rock.

En la última edición de los Óscar tocó sobre el escenario del Dolby Theatre para la cantante Reba McEntire durante la canción "Somehow You Do", candidata al premio a la mejor canción original.

FEW (EFE, TMZ)