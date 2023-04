Tras las huellas de Pablo Picasso en Málaga, España

Otros temas en Euromaxx:

Emblema arquitectónico: la Filarmónica del Elba

Las imágenes de la Filarmónica del Elba, emblema de Hamburgo, son conocidas en casi todo el mundo. La reportera Laila Abdalla nos revela cinco secretos sobre esta obra maestra arquitectónica.





Victoire Gouloubi, de refugiada a prestigiosa chef

Dice que ser negra, africana y mujer es como tener que subir el Everest. ¿Cómo ha logrado esta refugiada congoleña imponerse como prestigiosa chef en Italia, el país de los gourmets?





Una casa de 170 años recupera su esplendor

Una pareja en el norte de Alemania hace su sueño realidad: rehabilitar una casa de 170 años con tejado de paja. Por fuera, luce su fachada histórica pero el interior nos sorprenderá.





Adele Williamson, zapatera con tradición real

La tradición juega un papel fundamental para el fabricante de zapatos más antiguo del Reino Unido, hasta la familia real británica los lleva. Ahora, por primera vez, los hace a medida una zapatera: Adele Williamson.

