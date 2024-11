Tras las huellas de los traficantes de cachorros

Birgitt Thiesmann, de la fundación protectora de animales «Vier Pfoten», lucha contra el comercio ilegal de cachorros.

Birgitt Thiesmann Imagen: SWR

La activista sigue rastros por toda Europa. Mantiene contacto con refugios de animales, la policía, veterinarios y compradores engañados. «Alguna vez ya me han agredido físicamente, y por supuesto también recibes amenazas», dice Birgitt Thiesmann, "eso forma parte de este negocio”. Birgitt fue reportera de la revista juvenil alemana «Bravo» durante más de 20 años y, tras un reportaje sobre el comercio ilegal de cachorros en Europa, se unió a «Vier Pfoten». Desde entonces lucha contra los traficantes. Los expertos calculan que en Europa se ganan unos mil millones de euros al año con los perros jóvenes. Esto hace que el comercio ilegal de cachorros sea tan lucrativo como el tráfico de drogas, armas o mujeres.

Los cachorros importados ilegalmente suelen ser demasiado jóvenes, no están vacunados contra la rabia, a menudo están enfermos y nacen en condiciones contrarias al bienestar animal. Los cachorros se comercializan en masa a precios de dumping, sobre todo a través de internet. Imagen: SWR

"Los cachorros están en estado crítico. No están vacunados ni desparasitados y muchos mueren inmediatamente después de ser vendidos”, dice Birgitt, que se mantiene en contacto con muchos compradores engañados y conmocionados. Sigue regularmente las rutas de los traficantes por todo el continente. En Praga conoce a una mujer que estuvo involucrada en este negocio.

Muchos de los cachorros que se ofrecen en Internet proceden de las llamadas granjas de cría de Europa del Este, donde las madres son mantenidas como máquinas de parir en oscuros sótanos, graneros o cobertizos. Imagen: SWR

La mujer era una supuesta «criadora» - los activistas de los derechos de los animales nunca hablan de "cría” cuando se refieren a las criminales "fábricas de cachorros”. Birgitt espera obtener nueva información privilegiada y no queda decepcionada: se entera de la existencia de otro "centro de cría” desconocido hasta entonces cerca de Praga. «Esto no tiene absolutamente nada que ver con la cría responsable», dice Birgitt.

Puede ver las consecuencias en toda Europa: refugios de animales abarrotados en Alemania y cachorros con problemas de comportamiento en las perreras de los comerciantes belgas. A pesar de todo, Birgitt y sus compañeros logran pequeños éxitos.

Imagen: SWR

Ella se hace pasar por una compradora de cachorros interesada en traficantes dudosos, y luego llama a veterinarios oficiales y a la policía para que confisquen perros que obviamente han sido introducidos de contrabando en Alemania.

