Imagen: Bernhaut/dpa/picture-alliance

Tras las huellas de la emperatriz Sisi en Viena

La emperatriz Sisi, Isabel de Baviera, murió asesinada en 1898. El 10 de septiembre de 2023 se cumplen 125 años de su muerte. Nuestra reportera Hannah Hummel averiguó por qué fascina tanto a los vieneses.

Imagen: DW

El museo del automóvil más espectacular de Alemania

Una pequeña localidad en el oeste de Alemania cuenta con una nueva atracción: el Museo Nacional del Automóvil. Esta colección privada con casi 150 valiosas rarezas es un paraíso para los aficionados a los autos.

Imagen: DW

Köttbullar: el plato nacional sueco

Las albóndigas de carne se encuentran en las cocinas de muchos países. Köttbullar es su nombre en sueco. Y son el plato favorito de muchos suecos.

Imagen: Akris

Akris: empresa familiar de la moda

La empresa familiar suiza está a la vanguardia del mundo de la moda. Una exposición del Museo de Diseño de Zúrich celebra sus más de 100 años de historia.

