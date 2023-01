Tras la masacre de Lekki - Violencia policial en Nigeria

En 2020, el movimiento #EndSARS moviliza principalmente a jóvenes de diferentes ciudades nigerianas para que salgan a la calle a protestar. De forma pacífica, pero inquebrantable, airean su frustración. Su objetivo: la eliminación del SARS, una unidad policial especial para combatir robos. Quieren poner fin a los continuos abusos de poder y a la brutalidad con la que opera la unidad.

El 20 de octubre, el ejército abre fuego contra los manifestantes pacíficos en el puesto de peaje de Lekki, en el estado de Lagos. La brutal represión de las protestas es transmitida en directo en redes sociales. El reportaje da la palabra a los nigerianos que no quieren abandonar la lucha contra el SARS y que fueron testigos de la masacre de Lekki.



