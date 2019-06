Tras críticas de demócratas, Trump defiende acuerdo con México

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo (9.06.2019) que el acuerdo alcanzado con México el pasado viernes (7.06.2019) incluye elementos que aún no se han anunciado. Mientras, el Gobierno mexicano evitaba confirmar que se haya comprometido a aumentar sus compras agrícolas a Estados Unidos como parte de ese pacto. En una serie de tuits, Trump defendió el pacto migratorio con México, por el que él accedió a suspender los aranceles que planeaba imponer a todas las importaciones mexicanas. Por su parte, el diario The New York Times aseguró que algunos puntos se acordaron hace meses.

"Antes, México no estaba cooperando en la frontera, y ahora tengo una confianza completa, especialmente después de hablar ayer con su presidente, en que cooperarán mucho y en que quieren hacer bien el trabajo", escribió Trump. "Sin embargo, si por alguna razón desconocida no hay (cooperación por parte de México), siempre podemos volver a nuestra posición anterior, y muy lucrativa, de amenazar con Aranceles; pero no creo que eso vaya a ser necesario", añadió. El mandatario aseguró que "se acordaron algunas cosas que no se anunciaron en el comunicado" del viernes, "una en particular", y que eso "se anunciará en el momento adecuado".

La Casa Blanca no dio más detalles sobre cuál podría ser ese acuerdo inédito, y el secretario en funciones de seguridad nacional de EE.UU., Kevin McAleenan, se limitó a recordar que, tal y como ya se anunció, está previsto que siga habiendo negociaciones durante los próximos 90 días. "Hay un mecanismo para asegurarnos de que ellos hacen lo que prometieron hacer, de que hay un resultado y vemos una reducción grande en los números" de inmigrantes que llegan a EE.UU., dijo McAleenan a la cadena de televisión Fox News.

México no confirma tuit de Trump sobre productos agrícolas

Por su parte, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, precisó después que las conversaciones entre los equipos técnicos continuarán "casi semanalmente", por lo que en el plazo de 90 días podría haber nuevos anuncios. "Lo anunciado el viernes es una declaración conjunta de principios, que nos da una base para la hoja de ruta que tenemos que seguir en los próximos meses en cuanto a migración", explicó Bárcena en una entrevista con la cadena televisiva CBS News.

Bárcena apuntó que el objetivo es devolver las cifras de migrantes que llegan a EE.UU. a los niveles de 2018, y pronosticó que habrá "resultados en un plazo relativamente corto, de un mes o mes y medio", gracias al despliegue de unos 6.000 efectivos de la Guardia Nacional de México en la frontera de ese país con Guatemala. Pero la embajadora no confirmó que, como parte del acuerdo alcanzado el viernes, México haya "accedido a empezar inmediatamente a comprar grandes cantidades de productos agrícolas" a EE.UU., como aseguró Trump en un tuit ayer sábado.

Críticas de los demócratas

La oposición demócrata en EE.UU. ha criticado a Trump por usar la amenaza de aranceles para extraer compromisos de México sobre inmigración. Dos aspirantes presidenciales, Bernie Sanders y Beto O'Rourke, arremetieron contra el mandatario por su aviso de que, si no hay avances migratorios, volverá a amenazar con aranceles. "Necesitamos una relación decente con México. Son nuestros aliados, como Canadá. No deberíamos estar enfrentándonos a ellos cada día", dijo Sanders a la cadena CNN. "De lo que el mundo está cansado y de lo que estoy cansado es de un presidente que va constantemente a la guerra, a la guerra verbal con nuestros aliados", agregó Sanders, candidato a la nominación presidencial de su partido para las elecciones de 2020.

Beto O'Rourke, un excongresista de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, que también está buscando la nominación demócrata, fue uno de quienes cuestionó los supuestos logros de Trump. "Creo que el presidente exagera mucho respecto a lo logrado", declaró a "This Week", de ABC. "Estas son concesiones que México ya había hecho, en algunos casos hace meses. Podrán haber acelerado el cronograma, pero en general el presidente no logró nada, excepto poner en peligro la relación comercial más importante que tienen los Estados Unidos de América".

Por su parte, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo en un comunicado que Trump había "socavado el papel de liderazgo preeminente de Estados Unidos en el mundo" con sus presiones sobre México. "Las amenazas y las rabietas no son una forma de negociar en política exterior", advirtió Pelosi.

