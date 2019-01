Tras 19 días, Malta permite desembarco de 49 inmigrantes

Los 49 inmigrantes que desde hace más de dos semanas esperaban desembarcar tras ser rescatados en el Mediterráneo Central por los barcos humanitarios de las ONG alemanas Sea Watch y Sea Eye llegaron finalmente este miércoles (9.01.2019) a Malta, después de que se alcanzase un acuerdo para su reubicación entre ocho países de la Unión Europea. El barco "Sea Watch 3" se encontraba esperando un puerto desde el 22 de diciembre con 32 inmigrantes, mientras que el "Professor Albrecht Penck", de la ONG Sea Eye, rescató a otros 17 el 29 de diciembre. Las condiciones de los inmigrantes, entre ellos menores y niños de corta edad, comenzaban a ser preocupantes por el mal tiempo y por la larga espera.

El primer ministro maltés, Joseph Muscat, había adelantado que un barco militar transbordaría a los inmigrantes y después serían redistribuidos en ocho países europeos: Alemania, Francia, Portugal, Irlanda, Rumanía, Luxemburgo, Holanda e Italia. Según informa el Times of Malta, a media tarde, los 49 inmigrantes, sonrientes y saludando con la mano, tocaron tierra en el puerto de Haywharf en La Valeta a bordo de una nave de las Fuerzas Armadas maltesas.

Tras 19 días

Muscat explicó que en estos últimos días, Malta se ha ocupado de rescatar a 249 inmigrantes que sí se encontraban en su zona de responsabilidad. Además de los 49 inmigrantes, el acuerdo con estos 8 países prevé la reubicación de otros 131 de los que llegaron a la isla europea en las últimas horas y agregó que la UE enviará a sus expertos para ayudar a repatriar a 44 inmigrantes de Bangladés que también desembarcaron en Malta. Muscat matizó que no se ha tratado de un acuerdo de la Unión Europea sino que han sido negociaciones privadas entre los ocho países, aunque agradeció la labor de "liderazgo" que ejerció el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en esta situación.

Respecto a la labor de las ONG en el Mediterráneo, Muscat afirmó que "tanto los Estados miembros de la UE como las ONG deben cumplir con las reglas" y que "mientras los Estados comunitarios no pueden rechazar el rescate si está bajo su responsabilidad, por otro lado, también las ONG deben obedecer las órdenes de las autoridades competentes". "Si uno no lo respeta, ya sean los Estados miembros o las ONG, tendremos problemas en los próximos meses", avanzó. Ante ello, el primer ministro maltés remarcó que ninguno de los dos rescates efectuados por los barcos de las ONG alemanas se produjo en aguas territoriales de ese país y que no eran tampoco "el puerto más cercano", por lo que "no era su responsabilidad". "La UE ha llegado a un acuerdo después de 19 días. Nuestros huéspedes pueden llegar a tierra. El desembarco no puede subordinarse a las negociaciones entre Estados a expensas de la personas. Se necesita una solución estructural. Gracias a la sociedad civil que ha estado con nosotros en estos días", escribió la ONG Sea Wach en Twitter.

