Transgénero en Pakistán

En Pakistán, las personas transexuales suelen ser rechazadas por sus familias y viven en condiciones precarias. En centros especiales encuentran protección y una nueva familia. Allí no tienen que esconderse se sienten acompañadas en su lucha por la supervivencia y el reconocimiento en la conservadora sociedad paquistaní.

De los 220 millones de habitantes de Pakistán, sólo 10.000 están contabilizados oficialmente como personas del llamado "tercer sexo". Se calcula que el número real de casos asciende a 300.000.

Un reportaje de Vanessa Juercke

DW Español

