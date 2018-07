Torra: “Cataluña no renuncia a independencia”

En rueda de prensa en la sede del Govern de la Generalitat en Madrid y tras reunirse en La Moncloa durante casi tres horas con el presidente del Gobierno, Torra ha valorado que Sánchez reconozca "que hay un problema político que requiere soluciones políticas", pero le ha pedido que ponga fin a la "ofensiva judicial y política contra el independentismo y la persecución de las ideas", en alusión a los soberanistas procesados.

Torra ha mostrado su satisfacción por la apertura de la comisión bilateral Estado-Generalitat, que no tiene fecha pero que espera se celebre "cuanto antes", aunque ha destacado las "divergencias" sobre "asuntos centrales" como la autodeterminación y los políticos presos. Sobre la autodeterminación, Torra ha comentado que no ha visto en Sánchez "una propuesta o alternativa", más allá del concepto de un Estado plurinacional.

En este contexto, ha reiterado que desde el Govern "nosotros no vamos a renunciar a nada porque no podemos renunciar a nada", ya que a su juicio la autodeterminación es un derecho que "pertenece al pueblo de Cataluña".

Ha señalado que el debate no está situado en decidir entre "unilateralidad o multilateralidad", sino en "cómo afrontamos políticamente una cuestión política que es el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, y ahí es donde hay que aplicar inteligencia colectiva y capacidad de decisión".

Torra: "La independencia ya se proclamó el 27 de octubre"

Torra, que considera que ya se "proclamó" la independencia el 27 de octubre, ha reiterado que la solución "no solo pasa por reconocer que hay un problema político sino que tiene que votarse", asunto que cree debe ser "el punto clave" de las futuras reuniones con el Gobierno. "Si alguien entiende que hay otra solución política que no sea la de votar, que me lo explique", ha aseverado.

Aunque ha insistido que la autodeterminación es el tema "central" de la interlocución entre los dos gobiernos, ha agradecido el compromiso de Sánchez de activar las comisiones bilaterales aunque no aún no haya calendario.

En la reunión, los dos dirigentes también han abordado otros asuntos como anulación de los juicios del franquismo, la derogación de la conocida como ley mordaza o la recuperación de leyes catalanas suspendidas por el Constitucional.

Pese a las discrepancias, Torra ha insistido en valorar la reunión como "franca y sincera" y por el acercamiento que supone "hablar de todo" entre los dos gobiernos, algo que no ocurrió con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tras el encuentro, Torra ha precisado que ve un "hilo de esperanza" y ha dicho confiar en que se vaya concretando en próximas reuniones.

JOV (efe, elpaís)