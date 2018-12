Tormenta tropical Usman deja 68 muertos en Filipinas

Las autoridades de Filipinas informaron este lunes (31.12.2018) que la cifra de víctimas fatales provocadas por el paso de la tormenta tropical Usman se elevó hasta 68, y adelantaron que es muy probable que esa cifra siga aumentando a lo largo de los próximos días debido a que falta que llegue información de varias regiones afectadas por el fenómeno.

La tormenta ha provocado inundaciones, avalanchas de tierra y otras catástrofes, desplazando además a casi 129.000 personas. Por ello, se ha declarado el estado de calamidad en las provincias de Camarines del Sur, Albay y Sorsogon, pertenecientes a la región de Bicol, situada en el sureste de Luzón, la isla principal del norte de Filipinas.

Un total de 57 personas fallecieron en la región montañosa de Bicol, mientras que otras 11 perecieron en la isla de Samar, la mayoría debido a deslizamientos de tierra. Otras 17 siguen desaparecidas en todo el país. "Me temo que esta cifra de fallecidos seguirá creciendo, porque hay muchas zonas donde aún tenemos que llegar”, dijo Claudio Yucot, encargado de la Defensa Civil de Bicol.

Confianza excesiva

Yucot explicó que mucha gente no tomó precauciones porque Usman no fue lo suficientemente potente como para ser calificado como tifón. "La gente se confió porque están en modo de vacaciones navideñas y no hubo una advertencia de ciclón tropical", dijo el funcionario a la agencia AFP.

De los 128.982 afectados en la lista oficial provisional, solo 14.444 filipinos se encuentran atendidos en los 112 centros de acogida habilitados en las regiones central y septentrional del país, las más afectadas. La cifra de daños en infraestructuras está comenzando, porque solo contiene seis viviendas destruidas y siete parcialmente dañadas, además de trastornos en 78 carreteras, tres puentes y 23 plantas eléctricas.

Usman es una depresión tropical que tocó tierra el sábado pasado y que se aleja por el mar Meridional de China convertido en una baja presión. "Esta perturbación meteorológica ha dejado de afectar al país", dijo el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Desastres, tras situarla a 750 kilómetros al oeste de Puerto Princesa, la capital de las islas de Palawan, situada en el oeste del archipiélago.

DZC (EFE, AFP)

Después del tifón: estado de emergencia en Filipinas Sin escapatoria El tifón Haiyán azotó Filipinas el viernes con vientos que, según informaciones actuales, alcanzaron los 380 kilómetros por hora. Las Naciones Unidas estiman que cerca de 660.000 personas perdieron sus hogares debido al fenómeno meteorólogico, uno de los más devastadores que alguna vez haya visto el planeta.

Después del tifón: estado de emergencia en Filipinas Amenaza de epidemias En la foto, una madre y sus hijos tratan de protegerse con trozos de tela del olor penetrante, proveniente de los cadáveres, y de las bacterias que éstos dispersan en el aire. El calor empeora aún más la situación.

Después del tifón: estado de emergencia en Filipinas Recuperando los cuerpos de las víctimas Los sobrevivientes conviven en Tacloban con las bolsas en las que se depositan los cadáveres de las víctimas. Casi cada familia de las regiones afectadas ha perdido a algún ser querido. Las autoridades locales ya están preparando fosas comunes para sepultar a los muertos lo antes posible, pues día a día aumenta el peligro de que produzcan brotes epidémicos.

Después del tifón: estado de emergencia en Filipinas Aferrarse a lo mínimo Aquí, un hombre busca materiales en los desechos con la esperanza de poder hallar plástico, comida o ropa que lo ayuden a satisfacer sus necesidades básicas. Pero la devastación es tan grande que no hay casi nada que pueda volver a usarse. Además, muchas de las calles en Tacloban y en otras ciudades están anegadas, y la esperada ayuda no llega.

Después del tifón: estado de emergencia en Filipinas Grito de ayuda En Tacloban, los niños ayudan transportando lo que encuentran a sus refugios provisionales. "Necesitamos comida y agua", se lee en el cartel. La gente es presa de la desesperación, pues justamente esas dos cosas, necesarias para la supervivencia -comida y agua potable- es lo que más les falta.

Después del tifón: estado de emergencia en Filipinas Estado de emergencia en varias regiones En el caos dejado por el tifón, la población intenta conseguir alimentos sea como fuere, incluso saqueando tiendas. También hay quien aprovecha la situación para obtener lo que nunca podría pagar: electrodomésticos. Los soldados velan por el orden en la ciudad más golpeada por Haiyan.

Después del tifón: estado de emergencia en Filipinas Alemania envía ayuda Alemania colaboró en la ayuda a los damnificados, en un primer envío, con 5.400 mantas, 3.000 tiendas de campaña y equipo médico. Además, también llegaron ya a Manila rescatistas y especialistas en catástrofes de la Organización de Ayuda Técnica ante Catástrofes (Technischer Hilfswerk).

Después del tifón: estado de emergencia en Filipinas Todo el mundo colabora Más de 20 países se comprometieron a ayudar a Filipinas. Alemania apoya las acciones de rescate con 1,5 millones de euros. La Unión Europea prometió ayuda por cerca de 10 millones de euros. Además de soldados, EE. UU. envía naves militares, como el portaaviones "USS George Washington", en la foto.

Después del tifón: estado de emergencia en Filipinas El trabajo voluntario, más importante que nunca La Cruz Roja de Filipinas trata de distribuir alimentos y otros bienes entre los sobrevivientes con ayuda de voluntarios. Además, junto con las autoridades locales, apoya las evacuaciones masivas en las regiones afectadas.

Después del tifón: estado de emergencia en Filipinas Una nueva tormenta se aproxima El ciclón "Zoraida" se mueve en dirección a la isla sureña de Mindanao, y ya se decretó el estado de alerta para 28 provincias. Sin embargo, los meteorólogos estiman que no alcanzará la fuerza que tuvo el tifón Haiyan. Autor: Rachel Baig/ CP



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |