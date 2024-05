Toni Kroos se retirará después de la Eurocopa 2024

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, anunció el martes (21.05.2024) en un comunicado publicado en Instagram que pondrá fin a su carrera este verano boreal, después de la Eurocopa 2024, que ha entrado ya en su cuenta atrás. "Mi carrera como futbolista en activo terminará este verano, después de la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club", escribió el internacional alemán de 34 años, asegurando que su ambición siempre fue "terminar mi carrera en la cima de mi nivel".

El Real Madrid, en otro comunicado, agradeció al futbolista su profesionalidad y lo enmarcó como una "leyenda" del club, ganador de 22 títulos antes de la disputa de la final de la Liga de Campeones de Wembley que será su último partido de blanco después de diez años. "El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Toni Kroos, un jugador que ya forma parte de la historia del Real Madrid y que es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", añadió.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dijo en el comunicado que "Toni Kroos es uno de los grandes jugadores de la historia del Real Madrid" y añadió que "este club es y será siempre su casa". El Real Madrid recordó la llegada de Kroos al Real Madrid en 2014, cuando decidió cerrar su etapa en el Bayern Múnich y encarar un nuevo reto, para convertirse en "un jugador fundamental en una de las etapas más exitosas en los 122 años de historia" del club blanco.

En los diez años que ha defendido al Real Madrid, Kroos ha conquistado 22 títulos en 463 partidos: 4 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Es el quinto jugador extranjero con más partidos disputados en el conjunto madridista. "Toni Kroos permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas por la excelencia de su fútbol y por ser un jugador que lo ha dado todo por esta camiseta, representando siempre los valores del Real Madrid", concluyó el club antes de desear "mucha suerte" en la nueva etapa de su vida que iniciará tras la Eurocopa.

El centrocampista alemán Toni Kroos explicó en castellano en el podcast que graba con su hermano Felix, las razones por las que ha decidido abandonar el fútbol a final de temporada, agradecido al Real Madrid y al madridismo, cumpliendo su deseo de marcharse en lo más alto tras "una de las mejores temporadas" de su carrera a los 34 años.

"Bueno, madridistas quiero anunciar algo importante de mi futuro, no son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco pero quiero que sepáis y entendáis que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con el Real Madrid, es mi última. Me cuesta pero estoy convencido de que es la decisión correcta para mí", dijo con la voz tomada por la emoción. "Siempre tenía la idea y el objetivo de acabar de la mejor manera con el club, es lo que merecía. Esta temporada es una de las mejores que he jugado, es un momento muy bueno para dejarlo", explicó.

