+++ Todo sobre la votación del "brexit" en Londres +++

18:09 hrs - Expectación en las bolsas

Entre los inversores domina una tensa calma antes de la votación en Londres. En las bolsas de valores, se parted e que la Cámara de los Comunes británica votará contra el acuerdo de la primera ministra Theresa May con la UE. Los inversionistas esperan que May maneje de modo "correcto" la derrota, mantenga el puesto y logre posponer, ablandar o bloquear el "brexit", reporta la agencia británica de noticias Reuters.

Respaldado por ganancias en Wall Street, el Dax avanzó un 0,3 por ciento y alcanzó los 10,891.79 puntos. El EuroStoxx50 ganó un 0,4 por ciento, llegando a 3066,61 puntos, mientras el índice FTSE de Londres ganó un 0,7 por ciento. Los principales índices de Estados Unidos Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 avanzaron hasta un 1,3 por ciento.

Por el contrario, la libra esterlina cayó un 0,8 por ciento a 1.2760 dólares. El malestar en el mercado de futuros fue aún más pronunciado, ya que los inversores ofrecieron opciones para protegerse contra las fluctuaciones de los precios a corto plazo. Como resultado, el índice de volatilidad, que refleja el nerviosismo de los inversores, subió temporalmente a un máximo de un año y medio, ubicándose en los 23.609 puntos. Se ha multiplicado por siete en dos días.

17:44 hrs- Juncker a la expectativa

El jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha regresado prematuramente a Bruselas, de la reunión del Parlamento Europeo, este martes, en Estrasburgo para seguir la votación del "brexit" en Londres. Desde allí Juncker ,manejará la situación en relación con la decisión de la cámara baja británica, dijo su portavoz Margaritis Schinas.

17:17 hrs - Esperanzas en Dublín

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ve "improbable" que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin acuerdo, a pesar de que todo indica que el Parlamento de Londres rechazará este martes en la votación el pacto del "brexit".

El dirigente democristiano efectuó esas declaraciones ante la Cámara baja de Dublín, después de reunirse con su consejo de ministros para estudiar nuevas medidas de contingencia para hacer frente a un hipotético divorcio a las bravas.

16:56 hrs - May, sin planes de viajar inmediatamente a Bruselas

La primera ministra Theresa May no tiene planes de viajar a Bruselas mañana miércoles, tras la votación del Parlamento británico sobre su acuerdo para la salida del Reino de la UE, aseguró un portavoz.

May, ya de camino al Parlamento británico.

16:25 hrs - Moscovici: "Hay cosas que no se pueden planear"

El comisario de Asuntos Monetarios de la UE, Pierre Moscovici, aseguró que no tiene expectativas sobre la votación parlamentaria: "Hay cosas que no se pueden planear, entre ellas, obviamente, la política interna británica", dijo en Estrasburgo.

15:35 hrs - Llamado alemán a la cordura

La líder del partido socialdemócrata (SPD) alemán, Andrea Nahles, pidió a los miembros de la Cámara de los Comunes británica que tomen una decisión en interés de los ciudadanos. Un "brexit" ordenado es el camino correcto. Un "brexit" no regulado afectaría particularmente a los trabajadores en el Reino Unido: "Eso sería un gran terremoto, también para toda la UE y para nosotros en Alemania", aseguró.

14:40 hrs - Debate y previsiones de la noche

El resultado de la votación sobre el contrato puede esperarse alrededor de las 21:15 (CET). El presidente de la Cámara, John Bercow, dijo que se votaría primero sobre cuatro enmiendas. Dado que la votación debe comenzar a las 20.00 horas, la votación sobre el acuerdo podría tener lugar alrededor de las 21.00 horas. El resultado estaría listo probablemente alrededor de las 21.15.

En la Cámara de los Comunes de Londres, el último día de debate previo a la votación sobre el acuerdo del "brexit", que puede seguirse en vivo vía Twitter, ya está en curso:

13:38 hrs - May: el "brexit" viene, sí o sí

La primera ministra Theresa May expresó, en una sesión de su Gabinete, su determinación de poner en práctica la voluntad del pueblo de retirarse de la UE, incluso ante una derrota en la votación sobre su acuerdo con Bruselas. Como señaló su portavoz, en el Gabinete no se habló de posponer la fecha de salida del 29 de marzo. Más bien se abordaron los planes para un "brexit" no regulado, sin acuerdo.

10:55 hrs - DUP rechaza el "brexit"

La líder del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socio del Gobierno británico, Arlene Foster, pidió a la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, que vuelva a Bruselas para renegociar el pacto de salida que acordó con la Unión Europea el pasado diciembre, tras recordar que su formación lo rechazará esta noche en los Comunes.

La oposición a la salvaguarda ("backstop" en inglés) sobre la frontera irlandesa de los diez diputados unionistas en Westminster, que permiten a May gobernar en minoría, y de muchos diputados conservadores indica que la "premier" perderá la votación.

09:36 hrs - Merkel: no hay concesiones adicionales a May

La canciller alemana, Angela Merkel, refutó informaciones publicadas por el periódico británico The Sun, según las cuales Merkel habría ofrecido ayuda a la primera ministra británica, Theresa May, que iría más allá de lo convenido con la Unión Europea (EU), informó un portavoz del Gobierno en Berlín.

"La canciller no ha concedido ningún tipo de garantías que vayan más allá de lo acordado en diciembre en el Consejo europeo y que consta en el escrito de Jean-Claude Juncker y Donald Tusk", aseguró el portavoz, a la vez que indicó que el contenido de una conversación telefónica entre Merkel y May había sido reproducido de manera errónea por el periódico.

"The Sun" había informado de que May habría ganado nuevas esperanzas de lograr que el Parlamento británico aprobara el acuerdo negociado por ella para el denominado "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), a último momento, después de que Merkel le hubiera asegurado su apoyo.

rml (efe, dpa, reuters)

