Todo lo que se sabe sobre el dalái lama y el controvertido video en el que aparece besando a un niño

El líder espiritual tibetano, el dalái lama, pidió disculpas el lunes (10.04.2023) después de que un video del 28 de febrero se hiciese viral en el que aparece besando a un niño en los labios y en el que le pide que le chupe la lengua desatara fuertes críticas alrededor del mundo.

En un comunicado publicado en su página web oficial, el líder de 87 años lamentaba el incidente y deseaba "pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por el daño que sus palabras hayan podido causar".

"Su santidad suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras. Lamenta este incidente", añade el mensaje.

Video se hace viral en redes sociales

El incidente se produjo en una reunión pública celebrada en febrero en el templo Tsuglagkhang de Dharamsala, donde vive el líder exiliado de 87 años. Estaba respondiendo a las preguntas del público cuando el niño le preguntó si podía abrazarle.

El dalái lama invitó al niño a subir a la plataforma en la que estaba sentado. En el video, le señala la mejilla, tras lo cual el niño le besa antes de darle un abrazo.

A continuación, el dalái lama pidió al niño que le besara en los labios y le sacó la lengua. "Y chúpame la lengua", se oye decir al dalái lama mientras el niño saca la suya y se inclina hacia él, provocando las risas del público.

Las imágenes suscitaron reacciones violentas en Internet, con usuarios de las redes sociales condenando el comportamiento del dalái lama por inapropiado y perturbador. Algunos internautas calificaron su actitud de "repugnante" y "absolutamente malsana".

SNAP, el grupo nacional de defensa de las víctimas de abusos por parte del clero, se mostró "horrorizado" por las acciones del dalái lama. "Nuestra principal preocupación es el niño inocente que fue objeto de esta repugnante petición por parte de una venerada figura espiritual", dijo el grupo en un comunicado.

"Esto NO es una broma y es muy inapropiado usar 'beso cariñoso' junto a 'chúpame la lengua'. Los abrazos están bien[,] esto no", tuiteó la doctora Shola Mos Shogbamimu, activista británica de los derechos de la mujer. "No normalices el abuso sexual de niños: no me importa lo venerado que sea el dalái lama, no estoy de acuerdo con que un niño chupe la lengua de un hombre/mujer/cualquiera".

En 2019, el dalái lama ya tuvo que disculparse por decir que, si una mujer fuera a sucederle, tendría que ser "atractiva". Estos comentarios, en una entrevista con la BBC, causaron controversia.

Saludo antiguo según la cultura tibetana

Sacar la lengua se utilizaba a menudo como saludo y "signo de respeto o acuerdo" según la antigua cultura tibetana, pero ya no es habitual. Sin embargo, de acuerdo con varios medios de comunicación, ni en este folclore ni en el saludo tradicional más amplio se menciona chuparse la lengua.

El líder del budismo tibetano no hizo ninguna referencia a las tradiciones tibetanas en su propia declaración tras el incidente.

Por su parte, algunos activistas tibetanos han argumentado que el video viral se está malinterpretando y se trata de una "broma" exagerada, mientras que otros sugirieron que se estaba atacando al dalái lama por "una forma de expresión tibetana".

"Eso fue parte de una broma o simplemente un juego con el niño, así que no debemos ir más allá", dijo Dawa Tsering, miembro del Parlamento Tibetano en el Exilio que, como el propio dalái lama, tiene su sede en Dharamshala, India, según informa The Independent.

"La expresión de las emociones y los modales hoy en día se ha fundido y occidentalizado vivamente", escribió en Twitter Namdol Lhagyari, activista tibetano en el exilio. "Introducir la narrativa de otras culturas, costumbres e influencia social sobre el género y la sexualidad para interpretar la forma de expresión tibetana es atroz", agregó.

"Lamentablemente, en el mundo occidental moderno todo está hipersexualizado. El dalái lama hizo en broma una mueca de beso para saludar a su amigo Desmond Tutu, solo los que tienen un caso grave de cerebro porno podrían verlo como algo sexual", afirmó, por su parte, en Twitter el activista de derechos humanos Drew Pavlou.

Por otra parte, según reporta Vice, muchos temen que el video, además de estar siendo malinterpretado, esté siendo usado por propagandistas del Partido Comunista Chino (PCCh) para desacreditar al líder exiliado y legitimar la ocupación china del Tíbet.

El dalái lama tiene su cuartel general en la ciudad de Dharmsala, en la ladera de una colina, desde que huyó del Tíbet tras un levantamiento fallido contra el dominio chino en 1959. India considera que Tíbet forma parte de China, aunque acoge a exiliados tibetanos.

El dalái lama es el representante del movimiento por la autonomía del Tíbet, pero la presencia internacional de la que gozaba cuando se le concedió el Premio Nobel de la Paz, en 1989, ha decaído en parte por su edad, pero también por la creciente influencia económica y política de China.

FEW (AFP, AP, The Independent, TIME, Vice)