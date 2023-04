“Todas las invasiones violan los derechos humanos”

Ucrania confirma arribo de sistema antimisiles Patriot a su territorio

Esta guerra fue provocada por Estados Unidos. Estados Unidos ya había entrenado al ejército ucraniano y les había donado armamento. Solo ven una cara de la moneda. Solo ven lo que muestran las cadenas de occidente, mientras las versiones rusas son censuradas. Pero tengo que aclarar que no estoy de acuerdo con ninguna invasión. No estoy de acuerdo con las invasiones ilegales de Estados Unidos a Irak, Siria, Libia, Afganistán, etc. Todas violan los derechos humanos y no tuvieron el aval de la ONU. Pareciera que, para algunos, las invasiones que hace Estados Unidos son buenas, pero si las hace un adversario, son malas. Eso se llama doble moral.

Guillermo José García González, Facebook

Que viva la libertad de expresión y la democracia. Pedimos a Dios que algún día nuestros hermanos rusos puedan vivir en una democracia plena y con libertad de expresión.

Elías Antonio Pérez García, Facebook

Ucrania no tenía nada, contaban con armamento viejo y obsoleto. Pero los rusos no pudieron con el heroísmo y la persistencia del pueblo ucraniano. Ahora el ejército cuenta con armamento moderno, y ni en sueños va a ganar Rusia.

Peter David, Facebook

Mientras existan la OTAN y las intervenciones de Estados Unidos, no habrá paz para la humanidad.

Pedro Condo, Facebook

Fuera Rusia de Ucrania. Basta de masacrar a gente inocente.

José Manolo Romay, Bolivia

El Gobierno de México buscaba vender el avión desde 2018, incluso hasta intentaron rifarlo.

México vende a Tayikistán el polémico avión presidencial

Que viva AMLO. Nos hacen falta más presidentes como él en América Latina.

Sergio Maldonado, Facebook

Después va a decir que existe una necesidad y va a comprar un avión más caro.

Enrique Ayllon, Facebook

Muchas felicidades, señor presidente. Si la venta trae beneficios para los mexicanos, como hospitales, fue una buena venta.

Charly Sosa, Facebook

Ojalá gastaran el dinero en insumos para los hospitales que ya existen.

Rene Casas, Facebook

El avión fue encargado por Calderón y lo usó Peña Nieto. Es una muestra de cómo derrochan los ricos. Y esto, a pesar de las carencias de muchos ciudadanos, a los cuales ignoran.

Ignacio Velazquez, Facebook

Nuevas pruebas demuestran que los vikingos llegaron a América mucho antes que Cristóbal Colón

Hace tiempo que se sabe que los vikingos viajaron a América del Norte. Esto es una prueba más.

Randall Ortiz, Costa Rica

Quienes realmente fueron los descubridores de América, y los que llegaron antes, fueron los pueblos indígenas. Los vikingos, los chinos, los españoles, los portugueses, los holandeses, los franceses y los ingleses alcanzaron las costas de este continente muchos años después.

Rohanny Vallejo Cordero, Facebook

Una cosa es llegar, y otra es el descubrimiento. A Colón le corresponde el mérito de dar a conocer América al mundo.

Julio Rojas

A los vikingos no les interesaba colonizar. Ellos buscaban alimentos y pasar el invierno con comida. Los vikingos eran navegantes, exploradores, y no colonizadores. Colón era un colonizador y explotador. Es bueno conocer la historia.

Karla Ayala, Facebook

Cohete de Space X explota durante primer vuelo de prueba

La clave para el éxito es intentar y volver a intentar.

Eberto Murillo, Facebook

Hay que juzgar los hechos: a Musk no le importa el cambio climático. Cada cierta cantidad de tiempo hace estallar un cohete.

Ana María Reisener, Perú

La naturaleza de este señor lo obliga a intentarlo cuantas veces sea necesario hasta que lo logre.

José Luis Santamaría, Panamá

¿Desea saber más sobre los temas que han generado estas opiniones? Use los enlaces a los títulos de los artículos que les hemos colocado arriba y compártalos con otros lectores. Su opinión nos interesa. ¡Escríbanos!

Si desea leer más opiniones sobre estos temas en Facebook, por favor, acceda a http://www.facebook.com/dw.espanol

Deutsche Welle no se hace responsable de las opiniones vertidas por los usuarios.

Deutsche Welle se reserva el derecho a modificar en parte o en su totalidad los mensajes enviados por los usuarios.