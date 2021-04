Tiroteo en Indianápolis deja al menos ocho muertos

Al menos ocho personas murieron la noche del jueves en un tiroteo ocurrido en un almacén de la empresa de servicios postales FedEx en Indianápolis (Indiana, Estados Unidos), según informes policiales entregados este viernes (16.04.2021). La policía informó que el autor del tiroteo, un hombre blanco según testigos, se suicidó en el mismo lugar.

Todas las víctimas fueron halladas dentro de las instalaciones de FedEx, cerca del aeropuerto internacional de la ciudad, donde un sujeto armado abrió fuego, afirmó a la prensa la vocera de la policía Genae Cook. Otro grupo de personas fue trasladado al hospital, agregó la portavoz. Se trata de cuatro personas, una de ellas herida a bala de gravedad.

Las autoridades policiales estiman que ya no existe amenaza alguna para la comunidad. "Es muy devastador lo ocurrido”, dijo Cook, que detalló que dos lesionados fueron atendidos en el mismo lugar, y un número indeterminado de heridos llegó por su propia cuenta a diversos centros asistenciales. FedEx informó que está recopilando antecedentes y que cooperará con las autoridades.

Aumento de tiroteos

Un hombre que trabaja en la planta, donde 4.500 personas cumplen labores a diario, dijo a un canal de TV local que vio al individuo armado cuando empezó a disparar. "Vi al individuo con un subfusil, o un rifle automático, y empezó a disparar al aire libre. De inmediato me agaché, tenía miedo", dijo Jeremiah Miller. Otro empleado, identificado como Timothy Boillat, dijo que unos 30 vehículos policiales llegaron al lugar. "Tras escuchar los disparos vi un cuerpo en el piso", señaló. "Afortunadamente estaba lo suficientemente lejos y [el agresor] no me vio", agregó.

La portavoz Cook no ofreció detalles sobre el atacante o sus posibles motivos. Las autoridades han convocado a todos los familiares que no sepan nada de sus seres queridos a un hotel cercano, donde están recibiendo asistencia. En las últimas semanas ha habido un repunte de tiroteos masivos en Estados Unidos. El ocurrido el 22 de marzo en un supermercado de Colorado, con 10 muertos, fue el que más víctimas mortales ocasionó.

DZC (EFE, Reuters, AFP)