Timo Werner acaba con sequía de 234 días sin marcar gol

El delantero alemán cedido al Tottenham se reencontró con el gol, y el momento no podía ser más propicio: fue contra el Manchester City.

Timo Werner no se anduvo con rodeos. Cuando el atacante alemán del Tottenham Hotspur corrió hacia la portería rival en el minuto 5 de su partido del miércoles, con una gran oportunidad de adelantarse, se puso "un poco nervioso". Después de todo, había tenido "semanas difíciles" detrás de él, pues "desperdicié algunas oportunidades exactamente en esta posición", dijo el propio Werner. Por la sequía goleadora, el delantero había sido objeto de desprecio y burlas en la isla.

Pero esta vez, en la League Cup contra el campeón inglés Manchester City, todo fue diferente. "Me dije: ¿Qué más podría pasar? Si pierdo una o más oportunidades, no importa", pensó: "ahora lo que quiero es marcar un gol". Y el jugador de 28 años finalmente volvió a anotar, algo que el exinternacional alemán no había logrado en 234 largos días.

Gol de gran valor

Los aficionados quedaron asombrados y los vítores fueron aún mayores. Qué "alivio", dijo Werner después de la victoria por 2-1 contra el equipo de Pep Guardiola y el pase a los cuartos de final: "Eso significa mucho para mí, especialmente cómo reaccionaron los espectadores".

A pesar de su primer gol de la temporada, Timo Werner no tuvo una velada perfecta en el Tottenham Stadium. En la segunda parte volvió a desperdiciar dos buenas oportunidades. "A veces entra, a veces no, pero estoy contento", dijo Werner, que fue sustituido en el minuto 69, aparentemente por problemas en el tobillo.

Ange Postecoglou, director del equipo de Werner, le gustaría que el alemán retomara la vía goleadora después de haber marcado. "Ha pasado por momentos difíciles", dijo Postecoglou: "Espero que esto le ayude". Werner tampoco quiere volver a esperar 234 días para marcar un gol. Si "sigue con esta mentalidad, si tengo más confianza de cara a la portería, entonces creo que puedo marcar muchos más goles", afirmó.

el(SID, Kicker)