Tilda Swinton y Ann Hui serán galardonadas en el Festival de Venecia

75 edición del Festival de Cine de Venecia: viaje al pasado y al futuro

Leyenda del cine: "Al otro lado del viento"

Cinéfilos de todo el mundo esperan con ansias esta obra, considerada una de las grandes leyendas de la historia del séptimo arte: "The Other Side of the Wind", de Orson Welles. Se rodó hasta mitades de los 70, pero nunca se terminó de filmar. El material -cientos de rollos de cinta- fue finalizado ahora por el director Peter Bogdanovich. Welles, (foto, 1942) es uno de los grandes genios del cine.