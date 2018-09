Theresa May, irritada por críticas a su liderazgo

En una entrevista con la cadena BBC emitida este domingo (16.09.2018), la primera ministra británica, Theresa May, dijo que estaba irritada porque la atención se centre en su liderazgo más que en la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y criticó a su rival pro "brexit" Boris Johnson por usar un lenguaje "inapropiado".

Las declaraciones de May tienen lugar después de que salieran a la luz informaciones que señalan que 50 miembros del European Research Group, formado por diputados euroescépticos conservadores, estuvieron debatiendo esta semana cómo apartarla de la jefatura del Gobierno.

En la entrevista la primera ministra declaró que su carrera política siempre había sido sobre su "servicio". "Pero en realidad, y aquí es donde me irrito un poco, este debate no es sobre mi futuro; este debate es sobre el futuro de las personas del Reino Unido y el futuro del Reino Unido", señaló.

"En eso es en lo que estoy centrada y pienso que en eso es en lo que deberíamos centrarnos todos", dijo. "Asegurarnos de conseguir ese buen acuerdo de la Unión Europea... Lo que importa es el futuro de la gente en el Reino Unido", añadió.

May aseguró que el exministro británico de Exteriores Boris Johnson, que dimitió de su cargo en desacuerdo con las propuestas que surgieron del encuentro en Chequers y está considerado uno de sus posibles rivales en el liderazgo del partido conservador, usó un lenguaje "completamente inapropiado" cuando relacionó su plan del "brexit" con un "chaleco bomba" para la constitución británica del que la UE tiene el control remoto del detonador.

En una entrevista con el diario The Telegraph, Johnson instó a sus correligionarios euroescépticos en el partido conservador a frenar la campaña para expulsar a May del Gobierno y centrarse mejor en la oposición a su plan para el "brexit". "No se trata de cambiar a la primera ministra, se trata de desechar Chequers", dijo Johnson en referencia a la residencia de la primera ministra cerca de Londres, donde a principios de julio se forjaron las últimas propuestas de May sobre la salida del Reino Unido de la UE. (dpa)