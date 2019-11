'The ABCs of Metallica': Un libro para niños y aficionados

La banda anunció en julio que este año publicaría un libro para niños. A disposición desde el 26 de noviembre, "The ABCs of Metallica” es un proyecto que tiene un lugar especial en el corazón de la banda. Todos sus integrantes son personas de familia, comprometidos con las causas caritativas. Por esta razón, parte de las ganancias del libro se destinarán a su fundación "All within my Hands”.

La historia de la banda cautivará no solo a la nueva generación de seguidores. Los fanáticos de Metallica podrán compartir con sus hijos rimas e ilustraciones, con la esperanza de que se conviertan en los próximos talentos del heavy metal.

Cada letra del alfabeto representa un momento de la historia de la agrupación fue fundada en 1981. Por ejemplo, la letra "K" está dedicada el guitarrista Kirk Hammett, quien además introduce el libro en un video de YouTube. La "G" nos recuerda "Garage Days", la época en la que Metallica estaba empezando y tocaba covers de Killing Joke o Thin Lizzy.

El libro incluye anécdotas sobre otros álbumes clásicos, como Master of Puppets (1986) y St. Anger (2003). "E" es por el éxito de Metallica de 1991, "Enter Sandman". La colorida enciclopedia también revela datos divertidos sobre los miembros de la banda.

"C" por Cliff

El libro también incluye un tributo al bajista Cliff Burton, que murió en 1986. Ese año la banda tuvo un grave accidente de autobús durante una gira. Burton no sobrevivió. La revista estadounidense "Revolver” publicó las dos páginas del libro dedicado a la "C" de Cliff:

"Tocaba el bajo como un maestro.

Su música era un regalo para todos.

Entre los mejores músicos de la historia,

Cliff Burton se mantendrá en pie para siempre".

El bajista Cliff Burton murió en un accidente de tránsito, en Suecia, en 1986. Tenía 24 años.

Junto al poema hay un dibujo del músico vestido de vaquero, con una crin roja de la que salen alas de ángel. La banda todavía lo recuerda y celebra durante sus conciertos en vivo.

La letra del libro fue escrita por Howie Abrams, quien ha publicado varios libros de música. Las ilustraciones son del artista del graffiti Michael "Kaves" McLeer, que también trabajó en la exposición "Obey Your Master" (Obedece a tu maestro) de 2012, que mostraba como diferentes artistas y músicos fueron inspirados por Metallica.

Maestros del "merchandising”

El libro se suma a la extensa selección de merchandising de la banda. Además de los accesorios comunes, también están a disposición objetos exclusivos como trajes para surfistas, neveras, adornos para árboles de Navidad, sillas para acampar y mancuernas que cuestan 250 dólares (227 euros). Las piezas más caras son los relojes de edición limitada "Enter Sandman" que se encuentran por 750 dólares.

(lpt/jov)