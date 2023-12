Testigos presenciales del cambio climático en el mundo

Por la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, la Tierra se ha calentado una media de 1,2 grados centígrados en comparación con la era preindustrial. Pero, ¿cómo se manifiesta el cambio climático en la vida cotidiana? ¿Y qué ha cambiado en comparación con años anteriores? DW entrevistó al respecto a personas de países y continentes diferentes.

Nieva cada vez más tarde en Alaska

"Aún recuerdo cómo nevaba hace 20 años, frente a la escuela, porque las clases empezaban en la segunda semana de agosto, y los niños tenían que caminar por la nieve hasta la escuela. Pero, ¡mira ahora...!".

Utqiagvik vive en Alaska y se queja de la falta de nieve. Imagen: DW

Alfonso Flores: "La sequía en Colombia afecta al suministro eléctrico"

"La sequía está afectando a la electricidad en Colombia. Porque Colombia obtiene una gran parte de su energía eléctrica de centrales hidroeléctricas, embalses y represas. Dependemos completamente del agua para generar electricidad. Y si los embalses se secan, nos quedaremos sin energía allí".

El colombiano Alfonso Flores, de 64 años, fue profesor de Filosofía. Imagen: DW

En Somalia, el cambio climático convierte a las personas en refugiados

"La zona donde vivíamos era próspera. Cultivábamos, matábamos animales para comer. Vivíamos con los animales salvajes. Había elefantes, antílopes, madoquas y otros animales salvajes. Los animales salvajes pastaban junto con las mascotas.

Pero el país ha cambiado. Los animales salvajes emigraron para salvar sus vidas. No llueve debido al cambio climático. Nosotros también huímos porque ya no es un buen lugar para nosotros. Hemos perdido el río, se ha secado. Nosotros causamos el problema con nuestras propias manos. El hombre es la causa. Si no se hubieran talado los árboles y no se hubiera cazado a los animales salvajes, nada de esto habría sucedido".

Mumino Roble, somalí de 60 años, tuvo que abandonar su tierra natal por las consecuencias del cambio climático Imagen: DW

"Una sola estación en Sudáfrica"

"Ahora las estaciones ya no son las mismas que antes. Antes teníamos verano e invierno, pero ahora ya no las tenemos. Sólo hay una estación todo el año".

Magqabi Buka, de 80 años, trabaja en Warner Brothers en Sudáfrica. Imagen: DW

Austria en el cambio climático: deseo de ver nieve

"En las afueras de Viena hay una pradera con un teleférico, donde iba a esquiar con mis hijos. Y eso definitivamente ya no es posible. Ahora hay una pista de trineo de verano y un teleférico para bicicletas de montaña. Antes el antiguo Danubio estaba congelado, podíamos patinar sobre hielo allí. Y en verano hace simplemente demasiado calor. Siempre añoraba el buen tiempo. Y ahora tengo cuidado cuando digo: ¿Por qué hoy no brilla el sol? Estoy casi feliz cuando llueve. ¿Qué es el mal tiempo? ¡El mal tiempo es casi cuando sale el sol”.

La pensionada Susanne Schulze echa de menos la nieve en Viena. Imagen: DW

La gente en la India sufre por el calor y la lluvia

"Cuando yo era niño, en nuestro pueblo había muchas plantaciones de cocos, había mucho espacio y una brisa fresca, no había contaminación. Debido al cambio climático, ahora utilizamos aire acondicionado, que entonces no era necesario. La brisa fresca era suficiente y ahorrábamos electricidad. Podíamos dormir en nuestras casas sin ventiladores. Ahora, debido al cambio climático, tenemos que instalar ventiladores y equipos de aire acondicionado".

El pescador Sadashiv Gopal Raje, del pueblo indio Versova, no necesitaba hace mucho tiempo aire acondicionado. Imagen: DW

"Cuando tenía quizás 15 o 16 años, las lluvias comenzaban el 17 o 18 de junio y terminaban a finales de julio, o la primera semana de agosto. Pero ahora las lluvias van desde mediados de junio hasta finales de septiembre. Es definitivamente un gran cambio, que conlleva muchos problemas. La humedad y las temperaturas aumentan, lo que afecta a nuestra vida diaria".

Pravin Choudhur trabaja para una organización medioambiental en la India. Imagen: DW

Indonesia: cuando el calor consume toda la energía

"El calor es una locura. Y se está volviendo aún peor. Creo que probablemente se deba al efecto de El Niño. Entonces, nosotros también lo sentimos. Si uno quiere salir durante el día, no tiene energía para hacerlo. El calor se siente como si cada persona tuviera su propio sol".

Toni Cahyono, indonesio de 70 años, trabaja como camarógrafo independiente. Imagen: DW

