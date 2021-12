Tesoros amenazados en el depósito

La restitución de los objetos de las "cámaras frigoríficas de la curiosidad intelectual blanca" a sus lugares de procedencia es más bien la excepción. Bénédicte Savoy, crítica del Foro Humboldt de Berlín, afirma que "el mayor temor es despertar deseos. Cuando no se pretende restituir lo usurpado, se prefiere no mencionarlo". Los tesoros ocultos en los depósitos de los museos alemanes rara vez se conservan tan bien como sería de esperar. Durante mucho tiempo ha prevalecido una especie de rutina de emergencia. En Berlín, alrededor de 10.000 objetos se expondrán pronto al público en el nuevo Foro Humboldt, pero el resto, alrededor del 98%, sigue almacenado en el depósito del Museo Etnológico de Dahlem, donde debido a defectos estructurales el agua ha llegado a penetrar hasta la altura de los tobillos. "Descolección pasiva" es como llaman los expertos a la pérdida constante de objetos a causa de los insectos o por falta de orden en los depósitos y archivos. Muchos museos ni siquiera saben lo que tienen. Se estima que el Museo de los Cinco Continentes de Múnich tiene 160.000 piezas, de las cuales solo 57.000 están catalogadas. Y en el Museum am Rothenbaum de Hamburgo, el antiguo Museo de Etnología, no saben qué hay en cada caja tras las obras de arreglo del tejado y eliminación del amianto. Una digitalización completa de las obras, como la que se inició hace décadas en los Países Bajos o Francia, está por ahora descartada en Alemania debido a la falta de presupuesto y de personal. Entonces, ¿hay alguna alternativa? ¿Cuándo un museo virtual permitirá a los grupos indígenas de Camerún, Tonga o la Bahía de Hudson admirar piezas históricas de sus culturas, ahora ocultas en depósitos alemanes? ¿Serán los museos etnológicos alemanes capaces de hacer accesible el patrimonio poscolonial de la humanidad a las culturas de origen? Los países de procedencia ya no tienen muchas de estas obras, que también por ese motivo poseen un valor cada vez mayor para el desarrollo de la identidad cultural. Este reportaje hace un balance crítico de la situación y deja claro que el peligro que acecha a las colecciones etnológica no es fruto del descuido del personal, sino un problema estructural. Por ello es necesario un aumento significativo de los recursos, la investigación y la transparencia. El documental también muestra lo estimulantes y fructíferas que pueden ser la apertura y el intercambio para una institución anquilosada.