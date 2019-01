Terrorismo global: menos atentados y víctimas en 2018

Deutsche Welle: El número de atentados terroristas en todo el mundo se redujo en un tercio en 2018 en comparación con 2017. Ese es el resultado de su estudio. También hubo un tercio menos de víctimas civiles a causa de atentados. ¿Cuáles son las razones?

Matthew Henman: La cifra de atentados aumentó dramáticamente en 2016 y 2017 como resultado de la lucha por el control territorial en Irak y Siria, especialmente en Mosul y Rakka. Pero también por la lucha en áreas controladas por el Estado Islámico. Los enfrentamientos desencadenaron un gran número de ataques individuales. En 2018, no fue el caso.

La decreciente cifra de atentados en Siria e Irak ha contribuido a reducir más la cantidad de ataques terroristas en todo el mundo. Así que todo se debe al debilitamiento del Estado Islámico.

¿Hubo algún cambio en la naturaleza de los ataques terroristas?

La mayor parte de la violencia que observamos sigue siendo islamista. Pero también vemos un potencial creciente de violencia ultraderechista. Sin embargo, las cifras que tenemos de Europa occidental o Estados Unidos no son comparables a las de la violencia islamista.

¿Cuáles son las organizaciones terroristas más peligrosas del mundo?

Sería un error muy grave pensar que el Estado Islámico ha sido derrotado. Aunque haya perdido la mayor parte de su territorio, el año pasado seguía siendo la organización terrorista que más muertes causó en el mundo. La amenaza no solo sigue existiendo en Irak y Siria, sino también en Afganistán, África occidental, Yemen, Somalia y el sudeste asiático. Solo los talibanes serían comparables al EI. Fueron responsables del doble de muertes en 2018 que en el año anterior; especialmente entre las fuerzas de seguridad afgana, hubo muchas víctimas.

¿Es por eso que Afganistán se convirtió el año pasado en el país más peligroso del mundo?

Totalmente. Es una combinación entre dos cosas: los talibanes, que realizan atentados importantes contra las fuerzas de seguridad, y el EI y sus seguidores locales, que perpetran atentados masivos aislados, pero de gran intensidad contra la población local.

¿Cuál es la situación en Europa? ¿Ha aumentado o disminuido el número de atentados?

El ritmo de violencia ha disminuido, y el número de muertos también. Hubo una serie de atentados menores por parte de terroristas, que clasificaríamos de delincuentes que actúan en solitario, pero no hubo ataques masivos importantes en Europa occidental como en años anteriores. Sin embargo, el nivel general de amenaza sigue siendo alto, ya que Europa occidental no solo está preocupada por la violencia islamista, sino también por el aumento del extremismo de derecha. A menudo, esto implica daños a la propiedad o ataques de bajo impacto con heridos.

Soldados nigerianos en el norte del país.

Hay menos atentados en todo el mundo, pero en Ucrania ha aumentado. Allí, incluso se registró el mayor número de atentados terroristas en todo el mundo. ¿Por qué?

El conflicto en Ucrania es bastante estático. Solo podemos trabajar con los datos reportados por la base de datos de código abierto. Si los separatistas disparan en la frontera con el este de Ucrania con armas más pequeñas, entonces Ucrania lo registra como un atentado. En Afganistán o Siria no hay registro de cada pequeño tiroteo.

¿Cuál es la región más peligrosa del mundo?

África occidental.El EI ha causado fuertes bajas a los militares nigerianos, muchos han desertado y los militares no son capaces de defender ciertas zonas cuando se enfrentan a los constantes ataques por parte del EI. Me sorprendería mucho si el EI no pudiera recuperar el control sobre grandes áreas del norte de Nigeria.

¿Qué opina sobre el número de ataques terroristas en todo el mundo? ¿Continuará disminuyendo o aumentarán de nuevo, especialmente teniendo en cuenta cómo se está desarrollando la situación actual en Oriente Medio?

Seguirá siendo más o menos igual o quizá aumente un poco. El EI ha pasado el último año en Siria e Irak intentando recomponerse de sus pérdidas y reagrupándose. Comenzará poco a poco a aumentar la cifra de atentados, sobre todo en el sur de Siria y en el norte y centro de Irak. Habrá también más enfrentamientos en Idlib. Es probable una ofensiva turca sobre los kurdos. El conflicto en Ucrania tampoco cesará. En Afganistán, los talibanes operarán desde una posición reforzada.

Matthew Henman es el director adjunto del Jane's Terrorism and Insurgency Center (JTIC) en Londres. El JTIC forma parte del instituto de investigación IHS Markit que utiliza, cada año, la base de datos de código abierto para realizar el Índice de Ataques Globales, que registra los atentados terroristas en todo el mundo.

(RMR/ER)

