Terremoto político en Italia: Di Maio deja liderazgo del M5E

El líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5E) italiano y actual ministro de Exteriores, Luigi di Maio, anunció este miércoles (22.01.2020) que abandona el liderazgo de su partido, asediado por los malos datos electorales, las dudosas alianzas y las tensiones internas. La noticia constituye un verdadero terremoto en el país, que ha vivido una fuerte inestabilidad política en los últimos meses.

"Estoy aquí para entregar mi renuncia como jefe del Movimiento 5 Estrellas”, afirmó Di Maio al término de un largo discurso, en el que llamó a su partido a prepararse para "una nueva era”. El dirigente, de 33 años, defendió su liderazgo iniciado en 2017, cuando reemplazó al cómico Beppe Grillo, fundador del movimiento, y llamó a lanzar la "refundación” del partido, que tras obtener el 33 por ciento en 2018 hoy ronda el 15 por ciento en los sondeos.

"En este recorrido he defendido el movimiento de oportunistas y tramposos”, aseguró tras pedir que su renuncia no desencadene una crisis con sus aliados de gobierno, el izquierdista Partido Democrático. "Este gobierno debe seguir adelante, no corre peligro”, afirmó ante los asistentes, que lo interrumpieron en varias ocasiones con aplausos y ovaciones.

Vito Crimi asume

"Debemos aspirar al sacrosanto derecho de ser valorados al menos al final de la legislatura (en 2023). Creo que el Gobierno debe continuar porque al final los resultados se verán", apostó. De manera provisional, y hasta que se elija un nuevo líder, se ha hecho cargo de la dirección del partido el dirigente siciliano y viceministro del Interior, Vito Crimi.

"Muchos me han acusado de ser demasiado ingenuo. Prefiero pasar por ingenuo que por tramposo”, respondió al mencionar también las críticas recibidas por haber pactado con rivales, tanto de derecha como de izquierda, para poder gobernar. Analistas estiman que, al pactar con la ultraderecha, Di Maio perdió a los partidarios progresistas del M5E. Luego, al pactar con la centroizquierda, perdió a los conservadores.

DZC (EFE, AFP)

Gobierno de Italia: los actores clave Un exdirectivo del FMI El economista Carlo Cottarelli recibió el 28 de mayo de 2018 el encargo de formar Gobierno en Italia por parte del presidente, Sergio Mattarella, después de que fracasara el intento de una coalición populista de nombrar al Ejecutivo.

Gobierno de Italia: los actores clave Una figura desconocida Giuseppe Conte es un poco conocido profesor de Derecho en la Universidad de Florencia, visto por la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) como un candidato de compromiso tecnócrata para primer ministro. Conte, que no es legislador ni tiene experiencia política, tendrá la difícil tarea de liderar una alianza impredecible entre dos partidos que nunca han gobernado a nivel nacional.

Gobierno de Italia: los actores clave El tecnócrata Conte es experto en Derecho Civil y Comercial. El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Luigi Di Maio (izquierda), lo contactó antes de las elecciones para ofrecerle el puesto del recién creado Ministerio de Administración y Simplificación. Conte ha trabajado como abogado y académico, con perfeccionamientos en Yale, la New York University y la Sorbona, entre otras universidades.

Gobierno de Italia: los actores clave Luigi Di Maio El líder del Movimiento Cinco Estrellas obtuvo junto a su partido el 32 por ciento de los votos en las elecciones de marzo. Está dispuesto a conversitrse en ministro del Trabajo y Bienestar, o ministro de Economía. Cualquiera de esos puestos daría poder al M5S para oponerse al programa de austeridad, lo que podría poner a Italia en rumbo de colisión contra la UE.

Gobierno de Italia: los actores clave "El Capitán" Matteo Salvini es el líder de la Liga, un partido antiinmigración y euroescéptico que sumó el 17 por ciento de los votos en marzo. Exmiembro del Parlamento Europeo, ni él ni su partido tienen experiencia en el arte de gobernar. Salvini podría asumir el Ministerio del Interior, que controla los temas de inmigración y policiales.

Gobierno de Italia: los actores clave Gobiernos inestables La alianza entre la Liga y el Movimiento Cinco Estrellas podría ser difícil de manejar pues buscan implementar una agenda bastante polémica. Ambos partidos tienen solo una mayoría marginal en el Parlamento. Los gobiernos italianos se han caracterizado, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, por su inestabilidad y fragilidad. Desde 1945 ha habido 58 gobiernos.

Gobierno de Italia: los actores clave Berlusconi se siente traicionado Silvio Berlusconi (derecha) y su partido Forza Italia formaban parte de una alianza electoral junto a otros tres partidos, incluida la Liga, que obtuvo en conjunto el 37 por ciento de los votos. Berlusconi está decepcionado ahora porque su aliado derechista se puso a trabajar codo a codo con al M5S. El expremier ha dicho que trabajará como "una oposición razonable y escrutadora".

Gobierno de Italia: los actores clave El presidente El presidente Sergio Mattarella debe aceptar la nominación de primer ministro que hagan los partidos habilitados para formar Gobierno, el que luego deberá ser aprobado por el Congreso. Un exjuez de la Corte Constitucional, Mattarella puede vetar cualquier ley del próximo Gobierno si ésta es inconstitucional. Autor: Chase Winter



