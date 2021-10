Tensión entre París y Londres por paso de migrantes en el Canal de la Mancha

La tensión entre el Gobierno francés y el británico por el paso de inmigrantes por el Canal de La Mancha ha registrado un nuevo capítulo este fin de semana, cuando 1.115 migrantes a bordo de pequeñas embarcaciones han cruzado desde Francia con destino al Reino Unido en apenas dos días.

El ministerio británico del Interior difundió este domingo (10.10.2021) unos datos especialmente elevados que han agravado el malestar y la preocupación de París, que reprocha a Londres falta de compromiso en el control migratorio del Canal de la Mancha que divide ambos países en solo 35 kilómetros marítimos en su parte más estrecha. En un comunicado, el comandante Dan O'Mahoney, encargado de la "amenaza clandestina" en el canal de la Mancha, subrayó la determinación del gobierno británico de luchar contra el "aumento inaceptable" de estas peligrosas travesías.

Según las autoridades francesas, los intentos de travesía de inmigrantes este 2021 están siendo muy superiores a los de los años precedentes. Entre el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de agosto del mismo año, han sido 15.400 personas las que han arriesgado sus vidas para llegar a las costas del Reino Unido. En 2020, fueron 9.500; 2.300 en 2019 y 600 en 2018. Actualmente, gran parte de ellos son de nacionalidad afgana y bangladesí, pero también hay muchos procedentes de países del Africa oriental y subsahariana.

En este contexto, el ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, hizo el sábado unas duras declaraciones en una visita en el norte del país, cerca de Dunkerque, desde donde muchas personas intentan atravesar hacia Reino Unido por sus propios medios. Darmanin reprochó a Londres no haber honrado sus compromisos financieros para la lucha contra la inmigración irregular consensuados el pasado julio. "Los 63 millones mencionados por el Gobierno británico, de momento no los hemos visto. Sin embargo, nosotros contratamos más y más gendarmes, adquirimos medios tecnológicos para supervisar esa frontera", criticó el ministro francés. "Somos unos grandes aliados del Reino Unido, pero no vasallos", dijo. (efe/afp)