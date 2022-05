El Mundo

Tenis: ATP anuncia que no repartirá puntos en Wimbledon por veto a rusos

La Asociación de Tenistas Profesionales dijo que no permitir que deportistas de determinados países no participen socava los principios del mérito y la no discriminación. La WTA se sumó a la decisión.

El tenista ruso Daniil Medvedev jugando en Wimbledon 2021.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció este viernes (20.05.2022) que el torneo de Wimbledon que se disputará del 27 de junio al 10 de julio en el All England Club de Londres no repartirá puntos para el circuito masculino, después de que la organización del tercer Grand Slam de la temporada haya prohibido la participación de jugadores rusos y bielorrusos por la invasión a Ucrania. A un mes de que los responsables del principal torneo sobre hierba anunciara su decisión, la ATP emitió un comunicado. "La posibilidad de que jugadores de cualquier nacionalidad participen en torneos en función del mérito y sin discriminación es fundamental para nuestro Tour. La decisión de Wimbledon de prohibir a los jugadores rusos y bielorrusos competir en el Reino Unido este verano socava este principio y la integridad del sistema de clasificación”, dice el texto. "Si no hay un cambio en las circunstancias, con gran pesar, no vemos otra opción que eliminar los puntos del ranking ATP de Wimbledon para 2022", añade la nota. En el caso de que esto llegara a concretarse, el torneo perdería el aliciente de los puntos (que permiten a los jugadores subir en la clasificación) y pasaría en términos prácticos a ser casi como un torneo de exhibición a gran escala. WTA se suma La ATP reconoce que Wimbledon optó por seguir las "recomendaciones" del gobierno británico respecto a la participación de deportistas rusos en torneos disputados en el país, pero que no estaba obligado a ello. "Esas recomendaciones informales ofrecían una alternativa que hubiera permitido a los jugadores participar individualmente bajo bandera neutral tras haber firmado una declaración" en contra de la invasión de Ucrania, algo que para la ATP hubiera sido "más aceptable". Asimismo, la asociación decidió mantener los puntos en los torneos ATP 500 de Queen's y ATP 250 de Eastbourne, que se disputan en Gran Bretaña antes de Wimbledon, ya que "los jugadores rusos y bielorrusos tienen la posibilidad de participar en otros torneos en las mismas semanas, al contrario que lo que ocurre en Wimbledon, lo que minimiza el impacto en la integridad de las clasificaciones". Poco después que la ATP, la WTA (encargada del tenis femenino) se manifestaba en los mismos términos. "Debido a la decisión de Wimbledon de no utilizar la clasificación WTA para decidir la participación (en el torneo) y decidir un cuadro parcial no basado en el mérito, la WTA tomó la difícil decisión de no atribuir puntos WTA en Wimbledon este año", escribió en su texto. DZC (EFE, AFP) Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Estrella juvenil con un gran futuro En 2005, Rafael Nadal entró en el gran escenario del tenis. Tras conquistar el Abierto de Francia en París, el joven de 19 años marcó el inicio de una era: Nadal fue el gran ganador de París hasta 2020 -exceptuando 2009, 2015 y 2016-. Durante mucho tiempo fue considerado un jugador solo apto para jugar en arcilla. De hecho, ganó ocho de sus primeros once torneos en el ATP Tour en esa superficie.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Éxito en equipo Incluso antes de convertirse en multiganador de Grand Slams, Nadal (segundo desde la derecha) triunfa en equipo. En 2004, ganó la Copa Davis con España en la final contra Estados Unidos. A su lado: Carlos Moyá (d), que forma parte del equipo técnico de Nadal desde 2017 y es su entrenador principal desde 2018. En total, Nadal gana la "ensaladera más fea del mundo" cuatro veces en su carrera.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Rivales en arcilla y césped Desde el comienzo de su carrera, Nadal disputó con el suizo Roger Federer, entonces 1 del ranking, algunos duelos notables. Si bien casi siempre en arcilla Nadal salía victorioso, Federer lo batió en 2006 y 2007 en Wimbledon. Sin embargo, el español se cobró revancha en 2008 sobre el césped británico, y se impuso por 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 9-7 en la final más larga de la historia de ese torneo.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Hazaña de oro en la cima del tenis 2008 fue un año muy exitoso para Nadal: tras las victorias en París y Wimbledon, también gana la final olímpica de Pekín. En el partido por el oro vence al chileno Fernando González. En agosto de ese año, desbancó a Roger Federer del primer puesto de la clasificación mundial. Sin embargo, poco tiempo después una lesión de rodilla lo obliga a hacer la primera pausa larga en su carrera.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Primer Grand Slam en pista dura Tras su recuperación, Nadal consiguió ganar su primer Grand Slam en pista dura en el Abierto de Australia en enero de 2009. En la final volvió a vencer a Federer en cinco sets y se convierte en el primer español que gana en Melbourne. Cinco meses después, sin embargo, tropieza gravemente: por primera vez pierde un partido en el Abierto de Francia y queda eliminado en octavos de final.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Completa la colección de Grand Slams Después de ya haber conquistado París, Wimbledon y Melbourne, Nadal también consiguió ganar la final del US Open de Nueva York en 2010. Su rival en la final de Flushing Meadows fue Novak Djokovic. A sus 24 años, Nadal es ahora el séptimo jugador, y el más joven, en haber ganado los cuatro torneos más importantes, al menos una vez desde el comienzo de la "Era Open" en la primavera de 1968.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Un estilo de juego inusual Aunque Nadal es diestro, juega al tenis con la mano izquierda por enseñanza, desde muy joven, de su tío y entrenador Toni Nadal. De hecho, Nadal tiene un "topspin" extraordinario, además del don de anticipar muy bien dónde pondrá la pelota su rival. Sin olvidar que es muy fuerte y atlético, y puede golpear con fuerza y bien colocado también de derecha y con su revés a dos manos.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Entrenador y mentor El gran mentor de Nadal es su tío Antonio Nadal Homar, llamado Toni, hermano de su padre. Toni introduce a su sobrino al tenis con cuatro años. Está convencido desde el principio de que el pequeño Rafa, que prefiere jugar al fútbol de niño y de adolescente, puede llegar a la cima del mundo. "Tío Toni" siguió siendo su entrenador hasta 2017: Rafael Nadal ganó 16 Grand Slams con él.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Una conexión especial Nadal mantiene una relación con María Francisca Perelló desde 2005 y está casado con ella desde 2019. La pareja no tiene hijos. Perelló, que estudió economía en Londres, tiene otras prioridades. Desde hace diez años, se ocupa de la "Fundación Rafa Nadal", que trabaja por la integración y el desarrollo de niños desfavorecidos en España e India.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Mallorca, su refugio El tenista, hoy de 35 años, tiene sus raíces en Manacor, en la isla balear de Mallorca. Aquí es donde nació y creció Rafa Nadal, y a donde siempre vuelve para entrenar y recargar las pilas. En las afueras de esta comunidad de 42.000 habitantes, Nadal dirige su propia academia de tenis, en constante crecimiento. Él mismo vive en Porto Cristo, a pocos kilómetros, en la costa.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Cifras impresionantes Además de ser el único con 21 títulos de Grand Slam individuales, Nadal posee otros récords, como el de 81 partidos consecutivos ganados en arcilla. Es el máximo ganador del Abierto de Francia con 13 títulos, donde nunca ha perdido una final. Entre 2005 y 2014, ganó al menos un torneo de Grand Slam a lo largo de diez años consecutivos. Además, ha derrotado 22 veces al actual número uno del mundo.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Hasta el límite Sin embargo, el juego de Nadal es intenso y agotador. Al principio de su carrera, se planteó la interrogante de cuánto tiempo podrá soportar su cuerpo el desgaste. A veces le duele el hombro, a veces la espalda le da problemas. El pie izquierdo es el peor: desde hace años, Nadal padece el llamado síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa que provoca una deformación del escafoides.

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams ¿Abatido? En 2021, los problemas en los pies son más graves que nunca. Tras la eliminación en semifinales en París, Nadal se toma un descanso. "Sinceramente, llevo un año sufriendo con el pie mucho más de lo que debería y necesito tomarme un tiempo", dijo entonces. Tras un breve regreso, termina la temporada antes de tiempo. Su futuro en el ATP Tour es en ese momento más incierto que nunca...

Rafael Nadal: de campeón sobre arcilla a hombre récord de Grand Slams Regreso de campeón y récord Pero vuelve: tras una pausa de seis meses por lesión, el español avanza sin complicaciones por las primeras rondas del Abierto de Australia. También vence a grandes rivales y finalmente llega a la final contra Daniil Medvedev. A pesar de ir dos sets abajo, Nadal se mantuvo en el partido, luchó, remontó y finalmente conquistó su 21º título de Grand Slam tras 5 horas y 24 minutos de juego. Autor: Andreas Sten-Ziemons



