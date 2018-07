Temer se muestra optimista respecto del acuerdo comercial UE-Mercosur

La semana en imágenes (del 23 al 29 de julio de 2018)

Mick Jagger cumple 75 años

Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, cumple este jueves 75 años. Y por el momento no tiene pensado retirarse: "Estoy escribiendo", sobre todo para los Rolling, indicó al "Independent" en una de sus escasas entrevistas. "En realidad no pienso mucho en lo que he escrito. Simplemente sigo trabajando duro". (dpa) (26.07.2018)