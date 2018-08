Tatuajes ponen en aprietos a un futbolista iraní

El futbolista de la selección iraní y exjugador de primera división alemana Ashkan Dejagah, tiene que justificarse ante el Comité de Ética de la Federación Nacional de Fútbol de Irán por mostrar abiertamente sus tatuajes y publicar fotos en pose romántica con su esposa, que aparece sin el velo islámico. Dejagah había cubierto sus tatuajes después de unirse a la selección nacional iraní en el 2012. Sin embargo, tras la Copa Mundial de 2014 en Brasil ha ido mostrándolos cada vez más.

Messi y Dejagah, en el Mundial de 2014.

No representa los "valores islámicos"

El uso de tatuajes entre futbolistas internacionales se ha vuelto algo cotidiano. Aunque en Irán tener tatuajes no está claramente regulado, es desaprobado por la sociedad y está visto como algo que va en contra de los "valores islámicos”. Esta práctica, además, representa un símbolo de "occidentalización” de la sociedad. La agencia de noticias "Mizan News”, ligada al Ministerio de Justicia iraní, afirmó con respecto al "caso” Dejagah: "Tatuarse es considerado en la sociedad iraní un comportamiento inmoral e inapropiado”. Sin embargo, no es punible según las leyes del país. El criminólogo Mohammed Nasl confirmó al periódico Shahrvand: "No existe una prohibición legal de los tatuajes en Irán". Los jóvenes iraníes defienden los tatuajes en las redes sociales como el ejercicio del "derecho al propio cuerpo", algo de "moda" o como "obras de arte".

Futbolistas como "ejemplo a seguir"

Los tatuajes en atletas no son algo raro en Irán, pero cuando se trata de futbolistas resulta una molestia para las autoridades. Esto se debe a la gran popularidad que tiene el fútbol en el país. Además, los atletas representan un ejemplo para las jóvenes generaciones. Una visión también común en Occidente.

De regreso a Irán, con sus compañeros de la selección.

En el caso de los funcionarios públicos, les está prohíbido exponer sus tatuajes abiertamente y deben mantenerlos cubiertos en el lugar de trabajo. En algunas ocasiones, la "policía de la moral" detiene a las personas que andan en la calle mostrando sus tatuajes abiertamente.

