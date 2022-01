TAP Air Portugal cerrará su filial de mantenimiento en Brasil

La compañía TAP Air Portugal cerrará progresivamente su filial de mantenimiento en Brasil, tal y como exigía la Comisión Europea para concederle un plan de ayudas aprobado el pasado diciembre, anunció la aerolínea este miércoles (12.01.2022). En un comunicado afirma que el cierre de la empresa Manutenção e Engenharia Brasil S.A. "no interfiere en la operación de transporte aéreo de pasajeros de la compañía en el país", que es el principal mercado externo del grupo.

El grupo portugués "decidió poner fin a la actividad de TAP M&E" (TAP Maintenance and Engineering) en el marco "del plan de restructuración aprobado por la Comisión Europea el pasado 21 de diciembre", indicó el grupo en el comunicado. El cierre de la empresa se realizará de forma progresiva. Los contratos firmados o actualmente vigentes se cumplirán, pero TAP M&E no aceptará nuevos encargos, precisó la compañía aérea.

Esta decisión se tomó después de que no se lograra vender la sociedad, de unos 500 empleados, "a causa de la importante crisis que atraviesa el sector aéreo", explicó la directora general de TAP, Christine Ourmières-Widener, a la agencia de noticias Lusa. El cierre de TAP M&E no afectará a la actividad de transporte de pasajeros con origen y destino Brasil, "que representa entre el 25% y el 30% del volumen de negocio", subrayó la empresa.

El grupo aéreo portugués, golpeado por la pandemia, fue rescatado por el Estado portugués en 2020. El gobierno tuvo que renacionalizarla para sanear sus cuentas, a cambio de un plan de restructuración. Que la empresa abandonara su actividad de mantenimiento en Brasil, que contribuyó a hundir las cuentas de TAP en los últimos años, era una de las exigencias de la Comisión Europea a cambio de un plan de ayudas aprobado el mes pasado y valorado en 2.550 millones de euros. (afp/efe/lusa)