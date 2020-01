Talibanes están dispuestos a firmar acuerdo con EE.UU.

Los talibanes están dispuestos a reducir la violencia en Afganistán antes de firmar quizás de aquí a finales de mes un acuerdo para la retirada de las tropas estadounidenses, afirmó este sábado (18.01.2019) Suhail Shaheen, uno de sus voceros, al diario paquistaní Dawn. Estados Unidos impuso precisamente una reducción de la violencia como condición previa para seguir negociando.

"Estamos de acuerdo en reducir nuestras actividades militares en los días previos a la firma de un acuerdo de paz con Estados Unidos”, señaló el vocero, quien dijo estar "optimista” ante la posibilidad de firmar un acuerdo "a más tardar a fin de mes”. Según Shaheen, esta reducción de las operaciones militares de los insurgentes será "general e incluirá todas las fuerzas, incluyendo a las del Estado".

El viernes trascendió que los talibanes habían transmitido a los representantes estadounidenses una breve oferta de alto el fuego, de entre siete y diez días de duración, tras más de 18 años de guerra. Asimismo, se abrieron a negociar con las autoridades afganas si se logra un acuerdo con los enviados estadounidenses en los diálogos que tienen lugar en Doha, Qatar.

Más reuniones en Doha

La oferta de los talibanes no fue objeto de anuncio público y Washington no informó haber recibido una propuesta de parte de los insurgentes islamistas. Estados Unidos quiere de parte de estos el compromiso de que no darán refugio ni prestarán ayuda a grupos yihadistas, mientras que los rebeldes aspiran a que Washington abandone totalmente el país.

Representantes de ambas partes se reunieron esta semana en Doha y volverán a encontrarse en unos días, dijo Shaheen en su cuenta de Twitter. El objetivo es aplicar el alto el fuego una vez que se firme el acuerdo en Doha, si es que eso llega a suceder. El paso siguiente será que los talibanes y el gobierno afgano se reúnan en Alemania, lo que supone un avance, pues hasta la fecha los radicales habían rechazado de plano encontrarse con las autoridades de Kabul.

DZC (EFE, Reuters)

La interminable lucha por el poder en Afganistán Una seguridad frágil Los reiterados ataques que han tenido lugar en 2018 y 2019 han causado la muerte y dejado con heridas a cientos de inocentes, y muestran cuán frágil es la situación del país y el débil poder del gobierno. Los incidentes han provocado desesperación en los ciudadanos, cansados de la guerra, y han puesto en evidencia las limitaciones del Estado para garantizar la estabilidad.

La interminable lucha por el poder en Afganistán Una larga serie de ataques Los episodios de violencia han puesto nuevameente a Afganistán en el centro de la mirada internacional. Tanto los talibanes como el Estado Islámico se han atribuido distintos ataques, mientras crece la presión para que el gobierno afgano mejore la seguridad y recupere los territorios que están bajo el dominio de distintos grupos insurgentes, incluidos los ya citados talibanes y Estado Islámico.

La interminable lucha por el poder en Afganistán Ofensiva de primavera En 2018, los talibanes anunciaron el comienzo de su ofensiva anual de primavera, desestimando una oferta de paz realizada por el presidente Ashraf Ghani. Los milicianos, que luchan para reinstaurar su visión radical de la ley islámica, aseguraron que su campaña fue en respuesta a la estrategia adoptada por EE.UU. en 2017, más agresiva con el fin de forzar a los insurgentes a sentarse a negociar.

La interminable lucha por el poder en Afganistán La política para Afganistán de Trump El presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó una nueva estrategia para Afganistán en 2017, prometiendo desplegar más tropas para entrenar a las fuerzas afganas. También aseguró que su país seguiría apoyando a los afganos en su guerra contra los talibanes y que, para ello, la presencia estadounidense se extendería todo lo que fuera necesario. En 2019, sin embargo, cambió de parecer.

La interminable lucha por el poder en Afganistán Proceso de paz Pese a que el presidente Ghani realizó una oferta en febrero de 2018 para que hubiera conversaciones de paz "sin condiciones previas", los talibanes no mostraron interés alguno hasta 2019, desestimando las propuestas como parte de una "conspiración". En 2019 aceptaron negociar, pero directamente con Estados Unidos, pasando por encima de Kabul.

La interminable lucha por el poder en Afganistán Apoyo paquistaní Pakistán ha sido presionado por Kabul y Washington para que deje de ofrecer refugio a los militantes acusados de realizar ataques en Afganistán, un cargo que Islamabad niega, insistiendo en que su influencia sobre los insurgentes es sobreestimada. Kabul e Islamabad intercambian acusaciones de proteger a milicianos del otro país. El lenguaje áspero ha caracterizado la relación entre ambos vecinos.

La interminable lucha por el poder en Afganistán El papel de los señores de la guerra Además de los talibanes, los señores de la guerra afganos ejercen una enorme influencia en el país. El año pasado, el líder de Hizb-i-Islami, Gulbuddin Hekmatyar, volvió a Kabul -tras un exilio de 20 años- para jugar un rol activo en la política. En septiembre de 2016, el gobierno firmó un acuerdo con él con la esperanza de que otros señores de la guerra y grupos radicales siguieran el ejemplo.

La interminable lucha por el poder en Afganistán Un gobierno ineficiente En medio de una interminable batalla por el poder, los niveles de respaldo al presidente Ghani no hacen más que bajar. La corrupción desenfrenada y el largo tira y afloja dentro del gobierno de unidad nacional respaldado por Estados Unidos han tenido un impacto negativo en los esfuerzos gubernamentales para acabar con el terrorismo. Autor: Shamil Shams



