Taiwán y Hong Kong recuerdan la masacre de Tiananmen ante el silencio de China

A pesar de que las reuniones de más de ocho personas están prohibidas en Hong Kong debido a la crisis del coronavirus, y que por ello la tradicional vigilia para recordar a las víctimas de la masacre de Tiananmen fue prohibida en la ciudad por primera vez en 31 años, este jueves (04.06.2020) los hongkoneses decidieron remarcar la fecha encendiendo una vela allí en el lugar donde se encuentren.

"Se distribuirán velas blancas en entre 100 y 200 puntos de Hong Kong”, declaró a la agencia AFP Chiu Yan-loy, miembro de la asociación Alianza de Hong Kong, la promotora tradicional de la vigilia. "Todos sabemos que los gobiernos de Hong Kong y China en realidad no quieren ver las velas encendidas en el Victoria Park”, dijo Wu'er Kaixi, exlíder estudiantil que vive actualmente en Taiwán y que fue el segundo hombre más buscado por las autoridades chinas tras la masacre.

Esta vigilia atrae cada año en la antigua colonia británica a multitudes en recuerdo de la sangrienta intervención del ejército chino en la madrugada del 4 de junio de 1989, en las inmediaciones de la famosa plaza de Pekín. En China es un tema tabú. El jueves por la mañana en Pekín la policía detuvo a un fotógrafo de la AFP y le obligó a borrar la mayoría de sus fotografías, mientras circulaba en los alrededores de la plaza de Tiananmen.

No olvidar la fecha

Por su lado, Taiwán, país al que China considera una "provincia rebelde”, instó a Pekín a afrontar su pasado y reconocer la realidad de la masacre. "En todo el mundo, cada año tiene 365 días. Pero en China, uno de estos días es olvidado de forma deliberada cada año", declaró en Twitter la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. La mandataria llamó a los chinos a encarar los hechos. Ya un día antes, el Consejo de Asuntos de China Continental, un organismo taiwanés, pidió a Pekín presentar sinceras disculpas sobre la represión de Tiananmen.

En tanto, el primer ministro taiwanés, Su Tseng-chang, pidió no olvidar la fecha y "atesorar la democracia”, que es aquel estilo de vida donde la gente no sufre prohibiciones en internet y "no se va presa por tener opiniones políticas diferentes”. La masacre de Tiananmen ocurrió la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando soldados y tanques invadieron la plaza para reprimir protestas estudiantiles que ponían en peligro la dictadura comunista. No existen cifras oficiales de los fallecidos, estimados en hasta varios miles por diversos expertos.

DZC (AFP, AP, dpa)

Así fue la masacre de Tiananmen en 1989 Diosa de la democracia A base de espuma y papel, manifestantes construyen en la Plaza de Tiananmen una estatua de la diosa de la democracia sobre una estructura de metal. En la madrugada del 4 de junio, unos soldados derribaban la estatua que había sido colocada enfrente del retrato de Mao.

Así fue la masacre de Tiananmen en 1989 Policía cantando En los días que precedieron a la represión del movimiento democrático, los ciudadanos muchas veces obsequiaban con regalos a soldados y funcionarios de la policía. A veces las tropas hasta cantaban canciones patrióticas junto con los manifestantes. En esta imagen, una mujer policía canta a viva voz en la Plaza de Tiananmen.

Así fue la masacre de Tiananmen en 1989 Armas incautadas Miles de manifestantes rodean un camión cargado de armas incautadas, solo pocos días antes de la masacre que sufrirían los congregados en pro de la democracia.

Así fue la masacre de Tiananmen en 1989 Lucha por la democracia En la tarde del 3 de junio, un grupo de manifestantes arrincona a un transporte blindado de personal frente al Gran Salón del Pueblo. El coche había derrumbado barricadas que la gente levantó para detener el avance de los vehículos militares.

Así fue la masacre de Tiananmen en 1989 Transporte blindado de personal en llamas Manifestantes prenden fuego a un transporte blindado de personal cerca de la Plaza de Tiananmen. Se trata de la última fotografía que tomó Jeff Widener antes de recibir un golpe en la cara con un ladrillo. El fotógrafo padeció una seria conmoción cerebral.

Así fue la masacre de Tiananmen en 1989 La represión El 4 de junio, un camión tripulado por soldados del Ejército Popular de Liberación patrulla la Avenida Chang’an, frente al Hotel Beijing, el día después de la sangrienta represión de las protestas estudiantiles. Otro camión repleto de soldados había disparado contra turistas parados en el vestíbulo del Hotel Beijing ese día.

Así fue la masacre de Tiananmen en 1989 El hombre del tanque Un hombre en pie, solo delante de una columna de tanques. El “hombre del tanque” o “rebelde desconocido” se para enfrente de los vehículos militares para impedir que avancen por la Avenida Chang’an. La imagen se convirtió en un símbolo de los sucesos de Tiananmen y es considerada una de las más emblemáticas que jamás se hayan tomado.

Así fue la masacre de Tiananmen en 1989 Héroes muertos El 5 de junio, un grupo de personas en la Avenida Chang’an muestra una imagen de manifestantes muertos en una morgue local tras haberles disparado soldados chinos. Las tropas usaron balas especiales para provocar heridas más profundas. Al menos 300 civiles perdieron la vida, según Amnistía Internacional.

Así fue la masacre de Tiananmen en 1989 Barrenderas Después de la represión militar, dos barrenderas limpian los restos de un camión quemado en la Avenida Chang’an. Durante las manifestaciones muchos autobuses y vehículos militares fueron incendiados, por lo que varios soldados perdieron la vida o resultaron heridos.

Así fue la masacre de Tiananmen en 1989 Protegiendo a Mao Soldados y un tanque hacen guardia delante de la Ciudad Prohibida y a lo largo de la Plaza de Tiananmen, pocos días después de los disturbios.

Así fue la masacre de Tiananmen en 1989 Hermanos El fotógrafo Jeff Widener (izquierda) y Liu Heung Shing posan para una foto delante de la Ciudad Prohibida, en Pekín, a finales de mayo de 1989, pocos días antes de la masacre de Tiananmen. Autor: Gabriel Dominguez



